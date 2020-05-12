Вторые майские обставили первые по аварийности: погибших больше в четыре раза, пострадавших - в полтора

За вторые праздничные выходные, с 8 по 11 мая, в Петербурге и Ленинградской области произошли 912 дорожных аварий. Это на 114 ДТП больше, чем было за первые майские праздники. Последствия тоже оказались серьезнее: почти в полтора раза больше людей пострадало, а число жертв выросло и вовсе в 4 раза.

Как сообщает 12 мая Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, с 8 по 11 мая в Петербурге произошло 635 ДТП, в 26 из которых были пострадавшие. 30 человек получили травмы, четверо из них - дети. Три человека погибли.

В Ленобласти за прошедшие четыре дня зафиксировали 277 дорожных аварий, в том числе 27 - с пострадавшими. Травмы получили 38 человек, среди них четверо детей. Погибли пятеро.

За эти дни произошли сразу несколько серьезных ДТП с мотоциклистами. Днем 9 мая на дороге Стрельна - Пески - Яльгелево в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. «Водитель Hyundai поворачивал к СНТ, мотоциклист не успел среагировать», - пишет «Дорожный инспектор». Байкер погиб.



Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор»

В тот же день утром легковая машина и мотоцикл столкнулись в Колпино. Водитель автомобиля Toyota при повороте не пропустил байкера. В результате того увезли в тяжелом состоянии.



Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор»

За пятницу произошло три ДТП с мотоциклами, в которых были пострадавшие. Две аварии случились в Ленобласти, и одна - в Петербурге. В ГИБДД 8 мая отмечали, что с начала месяца на территории обоих регионов произошло 14 мото-ДТП. В них погибли 3 человека и 16 пострадали.

Вечером 9 мая в Волховском районе Ленобласти 28-летний водитель «Лады» 10-й модели сбил на дороге лося. Автомобилист погиб, а три его пассажирки получили травмы: 20-летняя девушка - тяжелые, 16-ти и 15-летняя - средние.

Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор»

Ночью 10 мая в Петербурге произошло массовое ДТП с пострадавшими и погибшим. На перекрестке проспекта Просвещения и улицы Есенина столкнулись Volkswagen, Mazda и Hyundai. Водитель и пассажирка «Фольксвагена» были госпитализированы, еще один пассажир скончался. Утром воскресенья на трассе М-11 в районе Пушкина в аварию попала полицейская машина, в которой перевозили подозреваемого в похищении бизнесмена. В результате один из сотрудников полиции и подозреваемый погибли, еще двоих полицейских доставили в больницу. Около 13:40 того же дня на нерегулируемом перекрестке трассы «Сортавала» и Спортивной улицы в Приозерске столкнулись две «Шкоды». Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный ОГИБДД, 39-летняя женщина, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила 29-летнего автомобилиста. В результате женщина и ее 34-летний пассажир получили тяжелые травмы, а второй водитель - травмы средней тяжести.

Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор» Фото: «Дорожный инспектор»

Еще одно смертельное ДТП произошло ночью 11 мая в Кировском районе Ленобласти. В четвертом часу утра на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» неизвестный водитель сбил неустановленного пешехода - мужчину лет 50 на вид. Тот скончался на месте.