Перевозивший подозреваемого в похищении петербургского бизнесмена полицейский находится в тяжелом состоянии после ДТП
Попавший в ДТП полицейский, который перевозил подозреваемого в похищении бизнесмена, находится в тяжелом состоянии. Об этом 10 мая «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как уточнили в полицейском главке, все обстоятельства аварии будут установлены в ходе служебной проверки. Пока что причины ДТП установить не удалось.
Авария, о которой идет речь, произошла утром 10 мая: полицейский УАЗ «Патриот» съехал в кювет и перевернулся под Петербургом. В салоне автомобиля находились 29-летний капитан полиции Роман Потапов, двое его коллег, а также 51-летний мужчина, задержанный по подозрению в похищении бизнесмена. Молодой полицейский и предполагаемый преступник погибли, остальные были доставлены в больницу.
Погибшего в аварии мужчину, который был задержан по подозрению в похищении 64-летнего петербургского предпринимателя, везли в Приморский УМВД. По предварительным данным, у Торжковского рынка он предъявил бизнесмену «корочки» следственного комитета, а затем попросил сесть в черную «Тойоту Камри» с мигалкой и, как позже выяснилось, подложной номерной серией СК РФ. За рулем, предположительно, находился его сообщник. Адвокат похищенного, которому тот успел написать о своем «задержании», передал информацию в правоохранительные органы. Машину объявили в розыск, и уже к вечеру Дня Победы засекли на подъезде к Новгороду. Возможных похитителей задержали и повезли в Петербург на двух автомобилях, один из которых и попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело по второй части 126 статьи УК РФ (похищение человека).