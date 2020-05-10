Перевозивший подозреваемого в похищении петербургского бизнесмена полицейский находится в тяжелом состоянии после ДТП

Попавший в ДТП полицейский, который перевозил подозреваемого в похищении бизнесмена, находится в тяжелом состоянии. Об этом 10 мая «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



Как уточнили в полицейском главке, все обстоятельства аварии будут установлены в ходе служебной проверки. Пока что причины ДТП установить не удалось.



Авария, о которой идет речь, произошла утром 10 мая: полицейский УАЗ «Патриот» съехал в кювет и перевернулся под Петербургом. В салоне автомобиля находились 29-летний капитан полиции Роман Потапов, двое его коллег, а также 51-летний мужчина, задержанный по подозрению в похищении бизнесмена. Молодой полицейский и предполагаемый преступник погибли, остальные были доставлены в больницу.

