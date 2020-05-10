FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +19
73.87р80.00р
СРОЧНО

C 12 мая маски обязательны

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.05.2020 11:28
11
Печать

Афера по-петербургски. Стали известны подробности похищения бизнесмена, освобождение которого привело к трагическому ДТП на М-11

Кропотливая подготовка позволила двум аферистам похитить 64-летнего предпринимателя в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», коммерсант 9 мая около трех дня выходил с Торжковского рынка в Приморском районе, когда к нему подошли двое мужчин. Один предъявил ему «корочки» следственного комитета и вежливо попросил пройти в машину. Опешивший бизнесмен безропотно сел в черный автомобиль «Тойота Камри» с мигалкой и номерной серией СКР (используется СК и его подразделениями).

В распоряжении «Фонтанки» оказалось фото, которое сделали дорожные камеры на Киевском шоссе.

Фото: «Фонтанка.ру»

Однако растерянность бизнесмена длилась недолго — он успел написать о своем «задержании» адвокату. Тот, в свою очередь, обратился за разъяснениями в правоохранительные органы, но узнал лишь, что пока никаких претензий к его доверителю у них нет. После этого адвокат сообщил о похищении в полицию.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, номера на машине действительно принадлежат одному из подразделений СК РФ — транспортному следственному управлению, расположенному в Москве. Однако машина, на которой они раньше висели, стоит на служебной парковке и никуда не выезжала. Наверно, не по случайному стечению обстоятельств марка служебной машины — «Тойота Камри», да и цвет совпадает.

Как писала «Фонтанка», «Тойоту» засекли на подъезде к Новгороду, а затем там и ее задержали местные оперативники. В машине помимо предпринимателя находились двое: за рулем 31-летний уроженец Волгограда, а на пассажирском сиденье — 51-летний с «удостоверением» СК РФ. Именно он находился в машине с оперативниками уголовного розыска Приморского района, которая влетела в кювет. Погибли сотрудник полиции и задержанный.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

🔞Скучаешь на самоизоляции? Выбиpай себе девушку на cвой вкyс. Реализуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/loveez
Иванов Ив Ив
Из области фантастики: за 3 часа пока эти ехали к Новгороду - написать адвокату, который связался с СК, пробить номера, убедиться что машина на стоянке в Москве, получить изображение с камеры на Киевском, дать ориентировку в Новгород и задержать?! Выслать опергруппу и обратно?! И это 9 мая на карантине???!!!
ЛуМумба
Возвращение 90-х?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний