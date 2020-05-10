Как стало известно «Фонтанке», коммерсант 9 мая около трех дня выходил с Торжковского рынка в Приморском районе, когда к нему подошли двое мужчин. Один предъявил ему «корочки» следственного комитета и вежливо попросил пройти в машину. Опешивший бизнесмен безропотно сел в черный автомобиль «Тойота Камри» с мигалкой и номерной серией СКР (используется СК и его подразделениями).

Однако растерянность бизнесмена длилась недолго — он успел написать о своем «задержании» адвокату. Тот, в свою очередь, обратился за разъяснениями в правоохранительные органы, но узнал лишь, что пока никаких претензий к его доверителю у них нет. После этого адвокат сообщил о похищении в полицию.



Как выяснили сотрудники уголовного розыска, номера на машине действительно принадлежат одному из подразделений СК РФ — транспортному следственному управлению, расположенному в Москве. Однако машина, на которой они раньше висели, стоит на служебной парковке и никуда не выезжала. Наверно, не по случайному стечению обстоятельств марка служебной машины — «Тойота Камри», да и цвет совпадает.



Как писала «Фонтанка», «Тойоту» засекли на подъезде к Новгороду, а затем там и ее задержали местные оперативники. В машине помимо предпринимателя находились двое: за рулем 31-летний уроженец Волгограда, а на пассажирском сиденье — 51-летний с «удостоверением» СК РФ. Именно он находился в машине с оперативниками уголовного розыска Приморского района, которая влетела в кювет. Погибли сотрудник полиции и задержанный.