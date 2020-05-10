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10.05.2020 10:09
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Оперативники, перевозившие из Новгорода подозреваемых в похищении, попали в аварию на М-11. Погибли полицейский и задержанный

УАЗ «Патриот», стоящий на балансе у Приморского УМВД, вылетел в кювет на платной трассе Москва — Петербург в районе Пушкина. Погибли капитан полиции и задержанный, еще двое оперативников в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», 9 мая в полицию Приморского района поступил сигнал о похищении: двое мужчин затолкали человека в машину и увезли. Свидетельские показания и записи с камер наблюдения помогли быстро вычислить марку и номер автомобиля похитителей. Машину объявили в розыск, и уже к вечеру Дня Победы засекли на подъезде к Новгороду. Коллеги из соседнего региона машину остановили, в ней были двое. Ночью за ними приехали сотрудники уголовного розыска Приморского района. На двух машинах — ведомственном УАЗе и автомобиле с похищения — решили возвращаться в Петербург.

По данным «Фонтанки», к началу вторых суток с момента преступления, около 7 утра 10 мая, на 679-м километре М-11 УАЗ пробил металлическое заграждение, вылетел в кювет и перевернулся. Находившийся за рулем 29-летний капитан полиции Роман Потапов погиб на месте. Его коллеги, 31-летний майор полиции Сергей Шмелев и 30-летний капитан полиции Мурад Байрамов — госпитализированы. В машине находился задержанный, 51-летний мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работает оперативно-следственная группа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

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