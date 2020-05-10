Оперативники, перевозившие из Новгорода подозреваемых в похищении, попали в аварию на М-11. Погибли полицейский и задержанный

УАЗ «Патриот», стоящий на балансе у Приморского УМВД, вылетел в кювет на платной трассе Москва — Петербург в районе Пушкина. Погибли капитан полиции и задержанный, еще двое оперативников в больнице.



Как стало известно «Фонтанке», 9 мая в полицию Приморского района поступил сигнал о похищении: двое мужчин затолкали человека в машину и увезли. Свидетельские показания и записи с камер наблюдения помогли быстро вычислить марку и номер автомобиля похитителей. Машину объявили в розыск, и уже к вечеру Дня Победы засекли на подъезде к Новгороду. Коллеги из соседнего региона машину остановили, в ней были двое. Ночью за ними приехали сотрудники уголовного розыска Приморского района. На двух машинах — ведомственном УАЗе и автомобиле с похищения — решили возвращаться в Петербург.