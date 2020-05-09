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09.05.2020 17:04
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Байкер погиб в аварии под Петербургом. Счёт майских ДТП с мотоциклами близится к 20

Мотоциклист на Yamaha погиб в Ломоносовском районе Ленобласти. Он не успел сбавить скорость и налетел на ехавший впереди Hyundai.

Как 9 мая сообщает пресс-служба ГИБДД, столкновение байкера с машиной случилось в 15:50 на седьмом километре трассы Стрельна — Пески — Яльгелево. Водитель скончался на месте.

Утром в субботу авария с участием мотоцикла также произошла в Колпинском районе Петербурга. Медики госпитализировали пострадавшего. Он жив, но в тяжёлом состоянии.

За первую неделю мая на дорогах города случилось 14 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов: три случая оказались летальными.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

юрец_огурец
Почему по этому не объявили пандемию?
260657101
Может мотоциклы и автомобили запретить? Ведь в ДТП гибнет в день в разы больше чем нам статистика Смольного по короновирусу дает? Или может не все дает?
lenten
"Матоцикл" - иначе про них и не скажешь.
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