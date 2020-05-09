Байкер погиб в аварии под Петербургом. Счёт майских ДТП с мотоциклами близится к 20

Мотоциклист на Yamaha погиб в Ломоносовском районе Ленобласти. Он не успел сбавить скорость и налетел на ехавший впереди Hyundai.



Как 9 мая сообщает пресс-служба ГИБДД, столкновение байкера с машиной случилось в 15:50 на седьмом километре трассы Стрельна — Пески — Яльгелево. Водитель скончался на месте.



Утром в субботу авария с участием мотоцикла также произошла в Колпинском районе Петербурга. Медики госпитализировали пострадавшего. Он жив, но в тяжёлом состоянии.



За первую неделю мая на дорогах города случилось 14 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов: три случая оказались летальными.

