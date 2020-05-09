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09.05.2020 14:26
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В Колпино «Тойота» на повороте сбила мотоциклиста. Он в тяжелом состоянии

Водитель «Тойоты» не пропустил мотоциклиста на перекрестке в Колпинском районе Петербурга. Он жив, но в тяжелом состоянии.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла в половине двенадцатого днем 9 мая. 35-летний мотоциклист и 50-летний водитель «Тойоты» столкнулись на перекрестке Пролетарской и улицы Братьев Радченко. Совершая левый поворот, автомобилист не предоставил преимущество водителю мотоцикла.

Он в больнице в тяжелом состоянии.

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Комментарии (2)

cattos
Пишите правильно - автомобиль марки "Тойота" сбил!
cattos
Он в тяжелом, а как она себя чувствует?
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