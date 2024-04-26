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    «Не чурается любой работы». Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, теперь работает таксистом

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    Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, который в сентябре посадил пассажирский самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сейчас подрабатывает таксистом. Об этом E1.RU рассказала его жена в пятницу, 26 апреля.

    После аварийной посадки мужчину отстранили от полетов и отправили в неоплачиваемый отпуск. Несколько месяцев семья жила на сбережения, но они закончились. Чтобы прокормить семью, пилот был вынужден искать другой источник доходов.

    «Довольствуется разовыми заработками, не чурается любой работы. Именно сейчас работает таксистом. <...> В авиакомпании официально ничего не говорят. Неофициально прогнозы неутешительные, по всей вероятности», — рассказала супруга мужчины Анна.

    Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка и шестеро членов экипажа. Никто не пострадал. Согласно заключению Росавиации, пилоты побоялись садиться в Омске из-за неполадок с шасси и решили лететь в Новосибирск, но не смогли верно рассчитать остаток топлива.

    Командир самолета Сергей Белов уволился по собственному желанию после того, как Росавиация завершила расследование инцидента. По данным ТАСС, пилотов об этом попросили.

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