Самолет «Уральских авиалиний» аварийно приземлился в поле под Новосибирском. Что известно о ЧП на данный момент

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320–214 выполнял ночной рейс Сочи — Омск, однако пролетая над Новосибирской областью у самолета, предварительно, отказала гидросистема. Пилоты приняли решение сесть в Новосибирске, поскольку там лучше техническая база. Но у лайнера не хватило топлива, из-за чего Airbus экстренно посадили прямо в поле у деревни Каменка.

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Поделиться Поделиться





Что известно о самолете Самолет Airbus A320–214 с бортовым номером RA-73805 совершил первый полет еще в 2004 году, тогда он принадлежал авиакомпании Air Arabia, затем в 2011 году его передали во флот Air Arabia Maroc. Последние десять лет лайнер выполняет рейсы для российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Последний сертификат летной годности был выдан 28 ноября 2022 года и действителен до конца 2024 года.

По данным telegram-канала Aviaincident, самолет с бортовым номером RA-73805 в январе 2023 года сообщал о неисправности генератора. Самолет должен был выполнять тот же рейс, из Сочи в Омск, однако тогда пилот принял решение вернуться на место стоянки воздушного судна, командир сам зарулил на стоянку.

Экстренная посадка, причина 12 сентября Airbus A320 летел из Сочи в Омск, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщает МЧС России. По данным Росавиации, в 5:44 возле населенного пункта Каменка Новосибирской области самолет выполнил экстренную посадку на грунт. Каменка находится примерно в 180 километрах от Новосибирска.

Неофициально источник портала NGS.RU сообщил, что при подлете к Омску пилоты обнаружили неисправность гидросистемы самолета, но вместо того, чтобы сесть в Омске, экипаж принял решение лететь в Новосибирск, поскольку там лучше техническая база. Однако, рассказывает инсайдер, у самолета не хватило топлива, тогда пилоты решили подобрать площадку с воздуха и садиться в поле.



Фото: e1.ru Поделиться Поделиться





Пострадавшие

Три человека обратились за медицинской помощью, сообщает Минздрав Новосибирской области. У двоих повысилось артериальное давление, у третьего случился приступ бронхиальной астмы. На место приземления лайнера выехали три бригады скорой помощи Центральной районной больницы. На данный момент 25 медиков дежурят в пункте временного размещения пассажиров. После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили на рентген в ЦРБ.

Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами работают психологи. МЧС России открыла горячую линию по номеру телефона 8 (383) 239–99–99. Родственники могут уточнить информацию о близких, которые летели этим рейсом, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства. Реакция властей Росавиация уточняет, что в области организован оперштаб, из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы, чтобы перевезти пассажиров в Новосибирск.

Ведомство сформировало комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента. Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263-й УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В СК сообщают, что воздушное судно совершило аварийную посадку по технической причине. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников направил на место происшествия замглавы региона Сергея Семку. По его словам, районные власти оказывают помощь, а представители администрации были первыми на месте происшествия.

«Слава богу, обошлось без жертв, пассажиры уже находятся в районном Доме культуры, где организован пункт временного размещения», — заявил Андрей Травников. Кто управлял самолетом

Фото: Авиакомпания «Уральские авиалинии» Поделиться Поделиться





Командир самолета «Уральских авиалиний» — потомственный пилот Сергей Владимирович Белов. Ему 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с ранних лет мечтал стать летчиком, как его отец и дед. «Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи», — говорит о себе пилот.

На солнце, вдоль рядов кукурузы



Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» произошла три года назад Фото: e1.ru Леонид Еремин Поделиться Поделиться





Это не первый случай удачной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле. 15 августа 2019 года пассажирский лайнер Airbus A321 выполнял рейс Москва — Симферополь. Однако сразу после взлета из аэропорта Жуковский он столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Экипажу удалось успешно посадить воздушное судно на кукурузное поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не получил серьезных травм. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую он произнес во время эвакуации пассажиров, стала крылатой.

