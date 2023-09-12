МЧС показало видео севшего в поле под Новосибирском Airbus — A320. На кадрах заметна копоть на правом боку

Видео с самолетом Airbus — A320 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском, 12 сентября опубликовали МЧС России и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
МЧС России
По данным экстренных служб, при аварийной посадке у самолета повреждены все стойки шасси и одно крыло. На кадрах также видна копоть на правой стороне возле крыла.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура
По данным специализированного сайта Russianplanes, борт совершил свой первый полет в 2004 году. С 2004 по 2011 год им владела авиакомпания Air Arabia, затем он перешел компании Air Arabia Maroc, а с 2013 года пополнил парк «Уральских авиалиний». Сертификат летной годности действителен до 31.12.2024.
Росавиация сообщала, что Airbus — A320 «Уральских авиалиний» не смог долететь до запасного аэродрома в Новосибирске около 180 километров. По предварительной информации, отказала гидравлика. Площадку для экстренной посадки выбирали с воздуха. Пилоты успешно посадили борт в поле на грунт в 05:44 мск около населенного пункта Каменка в Убинском районе. На борту самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Омск, находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.
Минздрав Новосибирской области уточнил, что после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двоим пассажирам понадобилась помощь из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Еще одному человеку медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета — у него также поднялось артериальное давление. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи.
По факту экстренной посадки самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).