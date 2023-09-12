    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.51eur103.53

    МЧС показало видео севшего в поле под Новосибирском Airbus — A320. На кадрах заметна копоть на правом боку

    8166
    31 комментарий

    Видео с самолетом Airbus — A320 «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском, 12 сентября опубликовали МЧС России и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

    МЧС России

    По данным экстренных служб, при аварийной посадке у самолета повреждены все стойки шасси и одно крыло. На кадрах также видна копоть на правой стороне возле крыла.

    Западно-Сибирская транспортная прокуратура

    По данным специализированного сайта Russianplanes, борт совершил свой первый полет в 2004 году. С 2004 по 2011 год им владела авиакомпания Air Arabia, затем он перешел компании Air Arabia Maroc, а с 2013 года пополнил парк «Уральских авиалиний». Сертификат летной годности действителен до 31.12.2024.

    Росавиация сообщала, что Airbus — A320 «Уральских авиалиний» не смог долететь до запасного аэродрома в Новосибирске около 180 километров. По предварительной информации, отказала гидравлика. Площадку для экстренной посадки выбирали с воздуха. Пилоты успешно посадили борт в поле на грунт в 05:44 мск около населенного пункта Каменка в Убинском районе. На борту самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Омск, находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

    Минздрав Новосибирской области уточнил, что после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двоим пассажирам понадобилась помощь из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Еще одному человеку медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета — у него также поднялось артериальное давление. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи.

    По факту экстренной посадки самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

    Напомним, 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321, также принадлежащий компании «Уральские авиалинии», выполнял плановый рейс Москва — Симферополь. Однако сразу после взлета из аэропорта Жуковский он столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Пилотам удалось успешно посадить воздушное судно на кукурузном поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не получил серьезных травм. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую он произнес во время эвакуации пассажиров, превратилась в крылатую.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК15
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close