СК возбудил уголовное дело после экстренной посадки Airbus — A320 в поле под Новосибирском

По факту экстренной посадки самолета Airbus — A320 «Уральских авиалиний» на грунт в Убинском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). Об этом 12 сентября сообщает Следственный комитет России.

По уточненной информации МЧС России, на борту самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Омск, находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Росавиация сообщала, что Airbus — A320 «Уральских авиалиний» не смог долететь до запасного аэродрома в Новосибирске около 180 километров. Площадку для экстренной посадки выбирали с воздуха. Пилоты успешно посадили борт в поле на грунт в 05:44 мск около населенного пункта Каменка.

Борт не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. По техническим причинам его отправили в Новосибирск. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в комментарии ТАСС сообщил, что у самолета отказала гидросистема.



В процессе посадки разрушения лайнера не произошло. Пассажирам и экипажу медицинская помощь не потребовалась. Людей вывезли автобусами в дом культуры, затем их доставят в Новосибирск.

