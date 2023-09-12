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    СК возбудил уголовное дело после экстренной посадки Airbus — A320 в поле под Новосибирском

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    По факту экстренной посадки самолета Airbus — A320 «Уральских авиалиний» на грунт в Убинском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). Об этом 12 сентября сообщает Следственный комитет России.

    МЧС России

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России.

    По уточненной информации МЧС России, на борту самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Омск, находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

    Росавиация сообщала, что Airbus — A320 «Уральских авиалиний» не смог долететь до запасного аэродрома в Новосибирске около 180 километров. Площадку для экстренной посадки выбирали с воздуха. Пилоты успешно посадили борт в поле на грунт в 05:44 мск около населенного пункта Каменка.

    Борт не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. По техническим причинам его отправили в Новосибирск. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в комментарии ТАСС сообщил, что у самолета отказала гидросистема.

    В процессе посадки разрушения лайнера не произошло. Пассажирам и экипажу медицинская помощь не потребовалась. Людей вывезли автобусами в дом культуры, затем их доставят в Новосибирск.

    Напомним, 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321, также принадлежащий компании «Уральские авиалинии», выполнял плановый рейс Москва — Симферополь. Однако сразу после взлета из аэропорта Жуковский он столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Пилотам удалось успешно посадить воздушное судно на кукурузном поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не получил серьезных травм. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую он произнес во время эвакуации пассажиров, превратилась в крылатую.

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