Севший в поле Airbus — A320 «Уральских авиалиний» не дотянул до Новосибирска около 180 километров

Самолет Airbus — A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до запасного аэродрома в Новосибирске около 180 километров. Площадку для экстренной посадки выбирали с воздуха. Пилоты успешно посадили борт в поле на грунт в 05:44 мск около населенного пункта Каменка, сообщает 12 сентября Росавиация.

По данным экипажа, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался.

Самолет не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Борт по техническим причинам отправили в Новосибирск. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в комментарии ТАСС сообщил, что у самолета отказала гидросистема.



На место ЧП вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

