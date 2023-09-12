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    Севший в поле Airbus — A320 «Уральских авиалиний» не дотянул до Новосибирска около 180 километров

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    Самолет Airbus — A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до запасного аэродрома в Новосибирске около 180 километров. Площадку для экстренной посадки выбирали с воздуха. Пилоты успешно посадили борт в поле на грунт в 05:44 мск около населенного пункта Каменка, сообщает 12 сентября Росавиация.

    пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

    По данным экипажа, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался.

    Самолет не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Борт по техническим причинам отправили в Новосибирск. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в комментарии ТАСС сообщил, что у самолета отказала гидросистема.

    На место ЧП вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

    Напомним, 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321, также принадлежащий компании «Уральские авиалинии», выполнял плановый рейс Москва — Симферополь. Однако сразу после взлета из аэропорта Жуковский он столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Пилотам удалось успешно посадить воздушное судно на кукурузном поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не получил серьезных травм. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую он произнес во время эвакуации пассажиров, превратилась в крылатую.

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