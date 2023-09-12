Самолёт «Уральских авиалиний» пилоты посадили в поле в Новосибирской области

Самолет Airbus — A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в Новосибирской области утром 12 сентября. Инцидент произошел в 09:44 (05:44 мск) в Убинском районе. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка, сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, горения во время посадки не зафиксировано. ГУ МЧС по Новосибирской области уточняет, что воздушное судно в ходе посадки разрушений не получило. Все пассажиры эвакуировались, никто не пострадал.

К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения в местном доме культуры. Губернатор Травников в связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.



Как пишет ТАСС, самолет не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Борт по техническим причинам отправили в Новосибирск, сообщили в пресс-службе аэропорта Новосибирска.

