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    Самолёт «Уральских авиалиний» пилоты посадили в поле в Новосибирской области

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    Самолет Airbus — A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в Новосибирской области утром 12 сентября. Инцидент произошел в 09:44 (05:44 мск) в Убинском районе. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка, сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем телеграм-канале.

    Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
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    По предварительной информации, горения во время посадки не зафиксировано. ГУ МЧС по Новосибирской области уточняет, что воздушное судно в ходе посадки разрушений не получило. Все пассажиры эвакуировались, никто не пострадал.

    Фото: NGS.RU
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    К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения в местном доме культуры. Губернатор Травников в связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

    Как пишет ТАСС, самолет не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Борт по техническим причинам отправили в Новосибирск, сообщили в пресс-службе аэропорта Новосибирска.

    В чате споттеров есть информации о том, что слышали в эфире экипаж самолета. Они передавали сообщение MAYDAY по остатку топлива, сообщает NGS.RU. В профильных телеграм-каналах говорится об отказе гидросистемы самолета. Официального подтверждения этой информации нет.

    На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.

    Фото: Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
    Фото: NGS.RU

    Напомним, 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321, также принадлежащий компании «Уральские авиалинии», выполнял плановый рейс Москва — Симферополь. Однако сразу после взлета из аэропорта Жуковский он столкнулся со стаей чаек. У лайнера отказали оба двигателя. Пилотам удалось успешно посадили воздушное судно на кукурузном поле. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не получил серьезных травм. Фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую он произнес во время эвакуации пассажиров, превратилась в крылатую.

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    СамолетЭкстренная посадка самолетаУральские авиалинии
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