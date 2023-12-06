    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, южн

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.58eur99.13

    Пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в пшеничном поле, попросили уволиться

    1208
    8 комментариев

    Пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова и Эдуарда Семенова, которые посадили Airbus A320 на пшеничное поле в Новосибирской области после отказа части гидравлики, попросили уволиться по собственному желанию. Об этом 6 декабря сообщает госагентство ТАСС.

    NGS.RU

    «Да, подтверждаю», — заявила Анна Семенова, супруга второго пилота, в ответ на вопрос, было ли сделано такое предложение ее мужу. Она пояснила, что с такой же просьбой обратились и к командиру воздушного судна — Сергею Белову. Объяснять причины этого предложения руководство компании не стало, отметила собеседница издания.

    Женщина рассказала журналистам, что уже написала обращение президенту России.

    Фото: Авиакомпания «Уральские авиалинии»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» обратилась в пресс-службу «Уральских авиалиний», однако там отказались комментировать информацию. В пресс-центре Уральской транспортной прокуратуры рассказали ТАСС, что не проводят проверку, поскольку пилоты не обращались с заявлениями. Однако ведомство мониторит сообщения в СМИ по этому поводу.

    12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. Эксперты пришли к выводу, что экипаж не смог верно рассчитать количество топлива. Перевозчик хочет возобновить полеты на том самом самолете — борт предложили поднять в воздух, разогнав его по замерзшему полю.

    Фото: Авиакомпания «Уральские авиалинии»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Уральские авиалинииПшеничное поле
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость06 Дек 2023 в 19:03
    как что, так косой
    +0−0
    Гость06 Дек 2023 в 18:57
    Их ждут Миги...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close