Пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в пшеничном поле, попросили уволиться

Пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова и Эдуарда Семенова, которые посадили Airbus A320 на пшеничное поле в Новосибирской области после отказа части гидравлики, попросили уволиться по собственному желанию. Об этом 6 декабря сообщает госагентство ТАСС.
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«Да, подтверждаю», — заявила Анна Семенова, супруга второго пилота, в ответ на вопрос, было ли сделано такое предложение ее мужу. Она пояснила, что с такой же просьбой обратились и к командиру воздушного судна — Сергею Белову. Объяснять причины этого предложения руководство компании не стало, отметила собеседница издания.
Женщина рассказала журналистам, что уже написала обращение президенту России.
«Фонтанка» обратилась в пресс-службу «Уральских авиалиний», однако там отказались комментировать информацию. В пресс-центре Уральской транспортной прокуратуры рассказали ТАСС, что не проводят проверку, поскольку пилоты не обращались с заявлениями. Однако ведомство мониторит сообщения в СМИ по этому поводу.
12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. Эксперты пришли к выводу, что экипаж не смог верно рассчитать количество топлива. Перевозчик хочет возобновить полеты на том самом самолете — борт предложили поднять в воздух, разогнав его по замерзшему полю.