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    Таджикские мигранты пожаловались на трудности с въездом в Россию. Душанбе выразил обеспокоенность

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    Посол России в Таджикистане Семен Григорьев был вызван в Министерство иностранных дел республики для обсуждения ситуации с массовыми отказами во въезде в РФ таджикским мигрантам. О встрече с Григорьевым 26 апреля МИД уведомил на своем сайте.

    В заявлении дипломатического ведомства говорится, что «до сведения Посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана». Такие случаи были отмечены на контрольно-пропускном пункте «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. По информации «Азия-Плюс», с проблемами при пересечении границы столкнулись «сотни таджикских мигрантов», в то время как гражданам других стран пограничники не чинили препятствий при въезде.

    Очевидцы сообщали, что сотрудники КПП тщательно досматривали телефоны граждан Таджикистана и проводили допросы — но даже после этого в течение суток в Россию пропустили лишь 10–12 автомобилей с таджикскими номерами, а в течение двух дней — 20 автомобилей.

    Ранее в Минтруде Таджикистана рассказали об оттоке своих граждан из России после теракта в «Крокусе».

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