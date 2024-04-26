Таджикские мигранты пожаловались на трудности с въездом в Россию. Душанбе выразил обеспокоенность

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев был вызван в Министерство иностранных дел республики для обсуждения ситуации с массовыми отказами во въезде в РФ таджикским мигрантам. О встрече с Григорьевым 26 апреля МИД уведомил на своем сайте.
В заявлении дипломатического ведомства говорится, что «до сведения Посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана». Такие случаи были отмечены на контрольно-пропускном пункте «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. По информации «Азия-Плюс», с проблемами при пересечении границы столкнулись «сотни таджикских мигрантов», в то время как гражданам других стран пограничники не чинили препятствий при въезде.
Очевидцы сообщали, что сотрудники КПП тщательно досматривали телефоны граждан Таджикистана и проводили допросы — но даже после этого в течение суток в Россию пропустили лишь 10–12 автомобилей с таджикскими номерами, а в течение двух дней — 20 автомобилей.
Ранее в Минтруде Таджикистана рассказали об оттоке своих граждан из России после теракта в «Крокусе».