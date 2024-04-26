Набиуллина допустила новое повышение ключевой ставки. Но не факт, что до этого дойдет

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки. Такое решение будет возможно, если процесс дезинфляции в стране остановится, но базовый сценарий этого не предусматривает.
Как сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 26 апреля, в базовом сценарии, который рассматривается регулятором, накопленного эффекта повышения ключевой ставки будет достаточно, чтобы начать ее снижение во второй половине 2024 года.
«Когда конкретно это произойдет — зависит от скорости замедления текущего роста цен. При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года», — сказала она.
Есть и альтернативный сценарий: если процесс дезинфляции, то есть снижения темпов роста цен, и вовсе остановится. Тогда глава ЦБ не исключает повышения ключевой ставки. «Этот сценарий не является базовым», — подчеркнула Набиуллина.
Совет директоров Банка России 26 апреля принял решение третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом регулятор повысил свои прогнозы по инфляции и росту ВВП на конец 2024 года, а также сообщил о росте дефицита рабочих рук в большинстве отраслей экономики.