Набиуллина допустила новое повышение ключевой ставки. Но не факт, что до этого дойдет

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки. Такое решение будет возможно, если процесс дезинфляции в стране остановится, но базовый сценарий этого не предусматривает.



Как сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 26 апреля, в базовом сценарии, который рассматривается регулятором, накопленного эффекта повышения ключевой ставки будет достаточно, чтобы начать ее снижение во второй половине 2024 года.

«Когда конкретно это произойдет — зависит от скорости замедления текущего роста цен. При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года», — сказала она.