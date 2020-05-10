«Поло» поторопился проскочить перекресток в Выборгском районе и подбил две машины. Погиб его пассажир
Авария с двумя пострадавшими и одним погибшим произошла на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Есенина в Петербурге ночью 10 мая. Разбиты три автомобиля.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Поло» под управлением 46-летнего водителя выехал на перекресток после полуночи и пытался повернуть налево. Он не обратил внимание на «Мазду», у которой было преимущество в движении, машины столкнулись, последнюю откинуло на «Солярис».
«Поло» от удара закрутило на трассе. Водитель находится в состоянии средней степени тяжести, девушка 35 лет — в тяжелом состоянии, еще один пассажир, на вид молодому человеку не больше 30, погиб.