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10.05.2020 11:12
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«Поло» поторопился проскочить перекресток в Выборгском районе и подбил две машины. Погиб его пассажир

Авария с двумя пострадавшими и одним погибшим произошла на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Есенина в Петербурге ночью 10 мая. Разбиты три автомобиля.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Поло» под управлением 46-летнего водителя выехал на перекресток после полуночи и пытался повернуть налево. Он не обратил внимание на «Мазду», у которой было преимущество в движении, машины столкнулись, последнюю откинуло на «Солярис».

«Поло» от удара закрутило на трассе. Водитель находится в состоянии средней степени тяжести, девушка 35 лет — в тяжелом состоянии, еще один пассажир, на вид молодому человеку не больше 30, погиб.

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Комментарии (6)

SWd
На всем протяжении проспекта Просвещения от Энгельса до Гражданки постоянно случаются одинаковые ДТП. При повороте налево и развороте не видно встречных машин из-за заборов и поворачивающих встречных. Но ГИБДД до этого дела вообще нет, у них все по ГОСТу, а люди пускай продолжают калечиться и гибнуть.
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Иван Кадачигов
Интересна оценка местных экспертов относительно скорости движения Мазды. На мой взгляд что-то около 110 км/ч. Но могу т ошибаться.
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