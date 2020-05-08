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08.05.2020 16:14
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Мотоциклист уехал в больницу после ДТП на Тельмана: байк поймала фура

Серьезное ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля произошло днем 8 мая в Невском районе Петербурга. Байкера госпитализировали.

Об аварии на улице Тельмана сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, мотоциклиста загрузили в автомобиль скорой помощи живым, но без сознания. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области уточняют, что около половины третьего дня в районе дома 27 27-летний мужчина на байке врезался в «Сканию» под управлением 53-летнего водителя.

Первого увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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