В Кировском районе неизвестный сбил неизвестного. Один погиб, другого ищут
Полиция Кировского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах ночного ДТП, в котором погиб пешеход.
Как рассказала в отделе пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 3.10 на 129 километре трассы А-120. Неизвестный водитель на неустановленном авто сбил вне зоны пешеходного перехода зрелого мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Виновник гибели пешехода скрылся. Ведётся розыск.