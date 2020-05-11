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11.05.2020 08:10
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В Кировском районе неизвестный сбил неизвестного. Один погиб, другого ищут

Полиция Кировского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах ночного ДТП, в котором погиб пешеход.

Как рассказала в отделе пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 3.10 на 129 километре трассы А-120. Неизвестный водитель на неустановленном авто сбил вне зоны пешеходного перехода зрелого мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Виновник гибели пешехода скрылся. Ведётся розыск.

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Комментарии (4)

Avocat
Хоть толстый или тонкий был?) Никакой конкретики
АВА
"сбил вне зоны пешеходного перехода зрелого мужчину". Зрелого мужчину - это что за характеристика применительно к ДТП? Наверно "гореспондент" не восстановился после праздников, а заметку написать надо, работа такая...
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