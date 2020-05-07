За предыдущие сутки, 6 мая, ГИБДД зарегистрировала в Санкт-Петербурге 246 ДТП. В 12 из них пострадали 14 человек, один погиб (мотоциклист на Московском проспекте). Статистику сообщил 7 мая паблик УГИБДД в «ВКонтакте».

246 аварий — это больше, чем обычно бывало в апреле, но не намного. Для сравнения: 29 апреля в городе было зафиксировано 245 ДТП и восемь пострадавших. При этом 6 мая был очень активным днём, индекс самоизоляции поставил два антирекорда, хотя аномальных пробок в городе не возникло.