Провальный индекс самоизоляции в Петербурге не вызвал роста числа ДТП
За предыдущие сутки, 6 мая, ГИБДД зарегистрировала в Санкт-Петербурге 246 ДТП. В 12 из них пострадали 14 человек, один погиб (мотоциклист на Московском проспекте). Статистику сообщил 7 мая паблик УГИБДД в «ВКонтакте».
246 аварий — это больше, чем обычно бывало в апреле, но не намного. Для сравнения: 29 апреля в городе было зафиксировано 245 ДТП и восемь пострадавших. При этом 6 мая был очень активным днём, индекс самоизоляции поставил два антирекорда, хотя аномальных пробок в городе не возникло.
Особенностью вчерашнего дня можно назвать ДТП с двухколёсными транспортными средствами. О мотоциклистах «Фонтанка» уже писала. На Литейном проспекте произошло ДТП с велосипедистом. О нём в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказал его участник. По его словам, его сбил автомобиль на пешеходном переходе. «Необходимо идентифицировать автомобиль и водителя. Сейчас я нахожусь в больнице с ушибом головного мозга, переломом костей черепа и эпидуральной гематомой», — пишет пострадавший.