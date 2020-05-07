Три серьёзных мото-ДТП за день в Петербурге: один человек погиб и несколько пострадали
ДТП с мотоциклистами в Петербурге пошли валом. За вчерашний день мотосообщество насчитало три серьёзные аварии.
О самой тяжёлой «Фонтанка» уже писала. Около 20 часов на Московском проспекте, 190, погиб 45-летний мотоциклист, пострадал 30-летний автомобилист, а также, по словам очевидцев, пассажирка мотоцикла.
Незадолго до этого ДТП, около 19:40, на Морской набережной в Василеостровском районе столкнулись также мотоцикл и автомобиль. Пострадавший был госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили 7 мая в отделе пропаганды УГИБДД. «Мотосолидарность» уточняет, что ДТП случилось на пересечении набережной и Адмиральского проезда, и «мотоциклиста увезли в Костюшко, предположительно что-то с ногой».
Тяжёлые травмы получил мотоциклист, упавший со своего транспортного средства около 18 часов на Индустриальном проспекте, рассказывает «Мотосолидарность».