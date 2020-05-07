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07.05.2020 08:51
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Три серьёзных мото-ДТП за день в Петербурге: один человек погиб и несколько пострадали

ДТП с мотоциклистами в Петербурге пошли валом. За вчерашний день мотосообщество насчитало три серьёзные аварии.

О самой тяжёлой «Фонтанка» уже писала. Около 20 часов на Московском проспекте, 190, погиб 45-летний мотоциклист, пострадал 30-летний автомобилист, а также, по словам очевидцев, пассажирка мотоцикла.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Незадолго до этого ДТП, около 19:40, на Морской набережной в Василеостровском районе столкнулись также мотоцикл и автомобиль. Пострадавший был госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили 7 мая в отделе пропаганды УГИБДД. «Мотосолидарность» уточняет, что ДТП случилось на пересечении набережной и Адмиральского проезда, и «мотоциклиста увезли в Костюшко, предположительно что-то с ногой».

Тяжёлые травмы получил мотоциклист, упавший со своего транспортного средства около 18 часов на Индустриальном проспекте, рассказывает «Мотосолидарность».

Фото: «Мотосолидарность». Официальная страница / vk.com
Фото: «Мотосолидарность». Официальная страница / vk.com
Фото: «Мотосолидарность». Официальная страница / vk.com

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Комментарии (6)

Daharlem
Сел на мот, внимательность и осторожность на высший уровень включай! Мог уйти от столкновения, залип взглядом на поворачивающее авто. А водила авто мог на педаль нажать и в поворот уйти без столкновения, раз уж выехал не пропустив.
Иван Кадачигов
Так смотрел. Поэтому и говорю. Парень сотку летел минимум. А сколько в городе разрешено, умник?
Иван Кадачигов
Жалко парней, но если нет мозгов, ничего не поделаешь.
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