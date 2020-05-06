Водитель «Нексии» не обратил внимания на мотоциклиста у метро «Парк Победы» в Петербурге и оказался в больнице с переломами. На двухколесном транспорте ехали двое, один не выжил.



Момент столкновения с двух ракурсов засняли камеры видеонаблюдения на Московском проспекте, они оказались в распоряжении «Фонтанки». В восемь вечера 6 мая припаркованная «Деу Нексиа» отъехала от 190-го дома и на зеленый сигнал светофора с крайней правой полосы повернула в сторону Бассейной улицы. В этот момент по левой полосе ехал мотоциклист, увернуться перед машиной он не смог. Судя по кадрам, на мотоцикле ехали двое, пассажир перелетел через машину, которая остановилась на трамвайных путях.