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06.05.2020 21:47
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Поворачивающая на Московском «Нексия» не разглядела мотоциклиста. ДТП с погибшим попало на видео

Водитель «Нексии» не обратил внимания на мотоциклиста у метро «Парк Победы» в Петербурге и оказался в больнице с переломами. На двухколесном транспорте ехали двое, один не выжил.

Момент столкновения с двух ракурсов засняли камеры видеонаблюдения на Московском проспекте, они оказались в распоряжении «Фонтанки». В восемь вечера 6 мая припаркованная «Деу Нексиа» отъехала от 190-го дома и на зеленый сигнал светофора с крайней правой полосы повернула в сторону Бассейной улицы. В этот момент по левой полосе ехал мотоциклист, увернуться перед машиной он не смог. Судя по кадрам, на мотоцикле ехали двое, пассажир перелетел через машину, которая остановилась на трамвайных путях.

По предварительной информации от регионального управления ГИБДД, водитель мотоцикла умер на месте, ему было 45 лет. 30-летний водитель автомобиля в больнице с травмами средней степени тяжести. Судьба пассажира мотоцикла пока неизвестна. По словам очевидцев, пострадала девушка, ее с ушибами и сломанным носом увезли в больницу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (35)

lenten
Для тех, кто утверждает про зелёный свет. Я не пойму, где вы там увидели зелёный, я сколько не вглядывался, вообще никакого света не увидел. Но красный загорелся через 1.6 секунды после пересечения стоп-линии.
Иван Кадачигов
Ну сотку мотоциклист ехал по-любому. Рефлексы точно не соответствовали его жажде скорости. Нексия, конечно, виновата, что тут говорить, но при таком умении водить, мотоциклист лишь ускорил неизбежное.
lenten
В данном случае водитель Нексии нарушил. Но только то же самое может произойти (и происходит) и без нарушений со стороны автомобиля. Эти летуны-пердуны во-первых мелкие, во-вторых мгновенно приближаются, и при таких условиях их сложно заметить в зеркало. И из-за этих отморозков потом судят нормальных водителей.
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