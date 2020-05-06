Поворачивающая на Московском «Нексия» не разглядела мотоциклиста. ДТП с погибшим попало на видео
Водитель «Нексии» не обратил внимания на мотоциклиста у метро «Парк Победы» в Петербурге и оказался в больнице с переломами. На двухколесном транспорте ехали двое, один не выжил.
Момент столкновения с двух ракурсов засняли камеры видеонаблюдения на Московском проспекте, они оказались в распоряжении «Фонтанки». В восемь вечера 6 мая припаркованная «Деу Нексиа» отъехала от 190-го дома и на зеленый сигнал светофора с крайней правой полосы повернула в сторону Бассейной улицы. В этот момент по левой полосе ехал мотоциклист, увернуться перед машиной он не смог. Судя по кадрам, на мотоцикле ехали двое, пассажир перелетел через машину, которая остановилась на трамвайных путях.
По предварительной информации от регионального управления ГИБДД, водитель мотоцикла умер на месте, ему было 45 лет. 30-летний водитель автомобиля в больнице с травмами средней степени тяжести. Судьба пассажира мотоцикла пока неизвестна. По словам очевидцев, пострадала девушка, ее с ушибами и сломанным носом увезли в больницу.