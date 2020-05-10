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10.05.2020 01:16
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Под Петербургом «Лада» сбила лося. Водитель погиб, трое пострадавших девушек в больнице

Авария, спровоцированная выбежавшим на дорогу в Волховском районе Ленобласти лосем, закончилась смертью водителя и госпитализацией трех его пассажиров. Двое из них несовершеннолетние.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло на 1 км дороги «Кисельня - Плеханово - Хвалово» в половину одиннадцатого вечера 9 мая. За рулем «Лады» находился 28-летний водитель, он аварию не пережил. В тяжелом состоянии в больнице 20-летняя пассажирка, девушки в возрасте 16-ти и 15-ти лет получили травмы средней степени тяжести.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

krasnonosov
И ни одного упоминания сегодня (уже вчера) на про годовщину смерти Сергея Доренко. Как же так?
Henry_k
Погибшего жаль. Пострадавшим - выздоровления.

Автору статьи: в советской школе меня учили, что собирательные числительные не имеют женского рода. "Трое девушек" - это неграмотно. Надо писать "три девушки".
RemyMartin
А лось?
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