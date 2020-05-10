Под Петербургом «Лада» сбила лося. Водитель погиб, трое пострадавших девушек в больнице

Авария, спровоцированная выбежавшим на дорогу в Волховском районе Ленобласти лосем, закончилась смертью водителя и госпитализацией трех его пассажиров. Двое из них несовершеннолетние.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло на 1 км дороги «Кисельня - Плеханово - Хвалово» в половину одиннадцатого вечера 9 мая. За рулем «Лады» находился 28-летний водитель, он аварию не пережил. В тяжелом состоянии в больнице 20-летняя пассажирка, девушки в возрасте 16-ти и 15-ти лет получили травмы средней степени тяжести.

