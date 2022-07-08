Куда пойти 8–10 июля: фестиваль электронной музыки на заводе, Азия в Ботаническом и книжный «Фонарь»

В этот уик-энд жара чуть отступит — самое время для интеллектуальных бесед о книгах, шумных концертов в промзоне и просмотра редких новинок в кинотеатрах.

Фото: кадр из видео/Epic Con/YouTube Поделиться Поделиться







Актуальное «Фонарь» зажигает книжные дискуссии

9 июля, с 12:00 до 21:00, 16+



Издатели, представители независимых книжных и писатели собираются в кластере «Нормальное место» в «Севкабель Порту» в эту субботу на фестивале «Фонарь». Будет большая распродажа новинок и классики и цикл лекций о литературе. Среди прочего запланирована встреча с Евгенией Некрасовой, автором книг «Калечина-Малечина», «Домовая любовь», лауреатом премии «Странник/НОС». В 18:00 начнется беседа с литературоведом, главным редактором журнала «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой. За музыкальную программу дня отвечает группа «Сестра Петра». Вход на ярмарку свободный.



Gamma покажет разнообразие жанров

8–10 июля, 16+



Фестиваль музыки и современной культуры Gamma на несколько дней и ночей захватит Завод Степана Разина — его цеха и террасу. Правда, путешествие начнётся с тотального перформанса-инсталляции немного в другой локации: в 21:00 пятничным вечером горожан собирают в пространстве Lumion с несколькими артистами — Weltschmerz, базирующимся в Берлине, гитаристом-виртуозом Павлом Додоновым и ребятами из арт-проекта Tonoptik, которые несколько раз претендовали на премию Сергея Курёхина. Работающие проекторы превратят пол, стены и потолок в единый, постоянно меняющийся экран — портал в другие миры. Основная программа запланирована на 9 июля, а на следующий день — Afterparty.



Epic Con всё-таки в Петербурге

9–10 июля, 12+

Главное событие для ценителей косплея, компьютерных игр, фильмов и сериалов — Epic Con Saint Petersburg — уже в городе. В зонах отдыха и на сцене развернутся обсуждения последних сезонов «Очень странных дел», «Атаки титанов» и вообще — киноновинок, а на стендах возникнут мерчи от издателей комиксов. Одним из гостей этого года стал исполнитель роли Сергея Разумовского в фильме «Майор Гром. Чумной Доктор» Сергей Горошко. С ним запланирована автограф-сессия.



В Павловске завертится праздник в честь лип

9–10 июля, 0+



Фото: Государственный музей-заповедник «Павловск» Поделиться Поделиться





В Павловский парк на этих выходных стоит отправиться ради арт-прогулки «Летний день под липами». Романтические мелодии на аллеях целый день будут исполнять музыканты духового оркестра Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Невского духового оркестра, а сотрудники парка проведут экскурсии по местам сезонного цветения деревьев.



Ботанический удивит хостами и «бамбуковой» темой

9–10 июля, 0+

«400 оттенков зеленого» — в Ботаническом саду. Так называется выставка садовых растений-хост родом из Азии. Их отличительная черта — большой объём листьев, которые могут быть абсолютно разного цвета, и относительная неприхотливость. Параллельная программа выходных — «Бамбук на ветру». Благодаря ей неспециалистам сотрудники оранжерей простым языком объяснят, какие растения характерны для флоры разных азиатских стран.



Музыканты Мастранджело сыграют про любовь

10 июля, 18:00, 0+

В Александровском парке перед зданием «Мюзик-Холла» каждое лето проводятся бесплатные концерты. Один из таких назначен на ближайший воскресный вечер: Моцарт, Чайковский, Свиридов, Элгар, не столь широко известный у нас Гардель и неаполитанские песни прозвучат в исполнении камерного оркестра «Северная Симфониетта» под управлением Фабио Мастранджело. Название программы — «#пролюбовь. Перезагрузка», и произведения туда вошли самые нежные.



Ораниенбаум знакомит с Катальной горкой

0+



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Павильон Катальная горка, построенный по проекту Антонио Ринальди в Ораниенбауме, стал доступен для посетителей спустя годы реставрации. Здание отреставрировали при участии итальянских мастеров. Впервые для посетителей открыли Буфетную, кухню и цокольный этаж. Как сейчас выглядят интерьеры в здании небесно-голубого цвета и каким образом работали старинные «американские горки», «Фонтанка» рассказывала в материале.

Послушать музыку

Фестиваль джаза выйдет на улицу



8–10 июля, 0+



Импровизации, в том числе и зарубежных исполнителей, в этот уик-энд звучат в Филармонии джазовой музыки. А логическим финалом станет масштабный гала, опен-эйр у стен Михайловского замка днем 10 июля. Сцену и внимание зрителей разделят Давид Голощёкин и его камерный оркестр из 12 музыкантов «Струны Санкт-Петербурга», один из старейших отечественных ансамблей традиционного джаза Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, приглашённый гость — трубач Виталий Головнев, живущий в Нью-Йорке, и многие другие. Вход на «Свинг» свободный для всех. Подробности о музыкантах-участниках — в анонсе.

«Электрофорез» — в летнем режиме

8 июля, 19:00, 16+

Дуэт «Электрофорез» даёт большой концерт в пространстве К-30. Иван Курочкин и Виталий Талызин собирают поклонников электронной музыки под открытым небом, чтобы вместе исполнить хиты последнего времени — от прославившего их не только среди поклонников жанра «Зла» до трека «Фотограф».

Ева Польна зовёт на крышу

9 июля, 19:00, 16+



«Я поняла, что соскучилась по формату и атмосфере больших клубных танцевальных вечеринок», — сказала Ева Польна и привезла в Петербург новую программу «Эйфория». Танцпол в пространстве Roof Place у Финского залива в сочетании с закатом раскрепостят и настроят на максимально летнюю волну.

«Пролетарское танго» вернет в 1980-е

9 июля, 20:00, 16+



Зажигательный и душевный ретрооркестр, исполняющий хиты советской эстрады и собственные песни, ВИА «Пролетарское танго» планирует отметить день рождения максимально расслабленно, во дворе Гостиного двора. Пришедшим гарантирована вечеринка под аранжировки в стиле 50–80-х годов.

Ленинградскую симфонию исполнят с выставкой

9 июля, 20:00, 6+

В блокадном Ленинграде 9 июля 1942 года симфонический оркестр Ленинградского Радиокомитета под управлением Карла Элиасберга исполнил Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. Очередное исполнение сочинения приурочено к этой дате. Во время антракта слушателям стоит обратить внимание на тематическую выставку в фойе и изучить документы: партитуру симфонии, личную переписку Шостаковича, подлинные инструменты и вещи музыкантов — участников ленинградской премьеры. На сцене — Академический симфонический оркестр Филармонии, за дирижёрским пультом Николай Алексеев.



Гармонист покажет, на что способен

10 июля, 20:00, 12+



Гармонист Игорь Растеряев, который за последние годы несколько раз собирал аншлаги в клубах и на других площадках, отметит день рождения концертом в саду Меншикова. Праздничная программа — современные хиты, пение хором и признание в любви поиску новых форм.

«Мельнично»-личная программа от Хелависы

10 июля, 19:00, 16+



Наталья О’Шей, более известная как Хелависа, работает не только как вокалистка «Мельницы», но и как сольная исполнительница. На концерте в Roof Placе она изящно замиксует одно с другим и исполнит «мельничные» песни, не пренебрегая своими.

«Ласточка» проложила путь в небеса

С 8 июля, 17:00–23:00, 18+

В этот уик-энд клуб «Ласточка» открывает пространство на крыше. Каждый вечер в распоряжении тех, кто решит подняться наверх, будут бар с музыкальным островком, столики и даже шезлонги. Отовсюду виден город.

Узнать новое

Разговоры о книгах перенесут в век XX

9 июля, 12:00, 12+

В сквере перед библиотекой имени А. П. Чехова в Купчино в субботу пройдет фестиваль в честь писателя Анатолия Мариенгофа и литературного направления «имажинизм». На улице вырастет кафе «Стойло Пегаса» — копия одного из самых богемных мест Москвы 1920-х годов, где собирались писатели и поэты. В программе праздника — перформансы и литературные читки, спектакль по роману Мариенгофа «Циники» и разговоры о художественных течениях XX века. На некоторые события нужна регистрация, но всё бесплатно.



Скрытую от глаз старинную лестницу покажут экскурсантам

10 июля, 12+



Роман Везенин и ДК Лурье разработали экскурсию по одному из старейших памятников Петербурга — усадьбе Демидовых. Дом заводчиков уральских предприятий «спрятан» в самом центре, во дворах переулка Гривцова, и, вполне возможно, что о существовании строения подозревают даже не все местные: проход к зданию с изящными ажурными лестницами обычно закрыт для посторонних.

В музеях

Юрты, копья и шаманизм теперь координаты

До 31 декабря, 6+

В Этнографическом музее на первой неделе июля открылось сразу несколько выставок о народах России: башкирах, чувашах, бурятах, калмыках. Каждая экспозиция составлена не столько из документов, сколько из аутентичных предметов одежды и быта. Среди особенно интересных экспонатов — макет башкирской юрты в масштабе один к десяти, который в 1907 году для коллекции приобрёл исследователь Сергей Руденко. Точно стоят внимания и предметы, которыми пользовались бурятские шаманы. Ценности вместе со снаряжением калмыцких воинов собраны в разделе «Народы великой степи».



Сказы в камне показывают на Фонтанке

До 29 июля, 0+



Миниатюрные богатыри, чудовища и другие герои русских былин и сказок поселились на выставке работ уральских камнерезов в Музее Фаберже. На выставке «Русский эпос в камне» — 31 скульптура, каждая — словно иллюстрации к сказам Бажова. Каждая из пород, которые использовали в работе мастера, разной плотности, структуры и с уникальным узором на срезе.

Через экран и полемику: стрит-арт разукрасит Елагин остров

8 и 9 июля, 12+

Елагин остров на два дня станет местом притяжения урбанистов, граффитистов и просто тех, кто неравнодушен к теме уличного искусства и тенденциям развития больших городов. Днем в пятницу и субботу на сценах посреди полян и аллей о стрит-арте будут полемизировать с научной точки зрения, а вот по вечерам на него будут смотреть. С 19 часов в кинотеатре под открытым небом организаторы решили (оба дня) показывать короткометражки о российском и международном стрит-стайле и его создателях. Вход на Форум уличного искусства свободный, но желательно пройти регистрацию.



На экране

Игра в «дочки-матери» и откровения

С 7 июля, 18+



Название фильма — «Джейн глазами Шарлотты» — созвучно с кинопортретом актрисы и певицы Джейн Биркин, созданном документалисткой Аньес Варда 35 лет назад. Принципиальная разница — в том, что новую ленту сняла дочь героини — Шарлотта Генсбур. Актриса, известная по фильмам Ларса фон Триера, пытается сблизиться с матерью впервые за годы кризиса в их отношениях, проводит с ней дни и задаёт личные вопросы. «Я задумала посмотреть на тебя так, как никогда не смотрела и не осмеливалась посмотреть. Находиться перед тобой с камерой — это лишь предлог, чтобы смотреть на тебя», — говорит она матери.

Гранин вернется в документальном кино

8 июля, 19:10, 18+

В Доме кино на большом экране — документальный фильм режиссёра Николая Якимчука «Даниил Гранин. Последний разговор». Беседа 98-летнего писателя случилась незадолго до его смерти. Получилась беседа, кажется, обо всём и одновременно — завещание от соавтора «Блокадной книги» и «Моего лейтенанта».



Хип-хоп и страсти в «Галантных Индиях»

10 июля, 14:00, 16+

Оперу-балет «Галантные Индии» композитора эпохи барокко Жана-Филиппа Рамо крайне редко увидишь в российских театрах, поэтому показ киноверсии спектакля — редкая возможность познакомиться с историей противостояния богов любви и войны. В постановке 2019 года в Парижской опере художник и кинорежиссёр Клеман Кожитор, хореограф Бинту Дембеле и танцевальная труппа Rualité доказали, что под академическую музыку можно танцевать хип-хоп, и выглядеть это будет гармонично. Показ записи спектакля единственный раз пройдёт в кинотеатре «Ленфильма».

Ядерная война и последствия — в фантастике прошлого века

11 июля, 20:00, 16+



На «Ленфильме» в июле проходит ретроспектива работ советского режиссёра Константина Лопушанского. На экране — его первая и самая пугающая работа «Письма мёртвого человека». По сюжету, через некоторое время после наступления ядерной зимы группа людей пытается выжить в подвале одного из музеев. Главный герой борется с последствиями лучевой болезни жены и размышляет о судьбе человечества. Писать сценарий картины режиссёру помогали Борис Стругацкий, Алексей Герман и Вячеслав Рыбаков. Главную роль исполнил Ролан Быков.

