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    Вокалистка группы «Мельница» сыграет в Петербурге сольный концерт

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    Наталья О’Шей, более известная как Хелависа, параллельно с основным музыкальным творчеством ведет еще и сольную карьеру. Под аккомпанемент арфы и акустической гитары певица исполняет как «мельничный» репертуар, так и другие песни. Все это петербуржцы смогут услышать 10 июля на крыше Roof Place (16+).

    Фото: Яна Овчинникова, фото с сайта helavisa.ru
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    В сольном арсенале Хелависы три полноформатных альбома: «Леопард в городе» (2009 года), «Новые ботинки» (2013) и «Люцифераза» (2018). По сути, это весь репертуар, если не считать пары синглов. Поклонникам «Мельницы» эти песни также понравятся — по звучанию и смыслам это все тот же фолк-рок и узнаваемый вокал О’Шей.

    Как сообщают организаторы, на «хелависнике» (так фанаты ласково называют сольные концерты Хелависы) прозвучат старые и новые песни группы «Мельница» в акустической версии, а также композиции с альбома «Люцифераза».

    Если же говорить о новинках «Мельницы», то совсем недавно группа представила клип на композицию «Кащей». По словам Хелависы, этот сингл — шаг к новому материалу и новому звучанию коллектива. Сюжетно клип «Кащей» — это мультфильм о некоем бессмертном воине, который из эпохи в эпоху идет в один и тот же бой.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: Яна Овчинникова, фото с сайта helavisa.ru

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