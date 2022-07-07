Фестиваль Epic Con познакомит с антагонистом «Майора Грома» и погрузит в фантастические миры

Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фестиваль фантастики, сериалов и компьютерных игр Epic Con Saint Petersburg уже в городе. Любители жанра на два дня, 9 и 10 июля, собираются в выставочном центре DAA, чтобы посоревноваться в мастерстве косплея и обсудить новинки индустрии. За минувшие полгода в киномире на финальную прямую вышли сразу несколько крупномасштабных проектов: тут и «Очень странные дела», и, например, уже ставшее классикой аниме «Атака титанов», и даже спорный «Ведьмак» по романам Анджея Сапковского. Грядет премьера масштабного и крайне дорогостоящего сериала по миру Толкина. Споры о том, как именно нужно экранизировать такую классику, не стихают с момента выхода первого тизера. Фестиваль кажется лучшим местом, чтобы перестать сдерживать эмоции, обменяться новостями от шоураннеров и погадать: «Что же дальше?»



В залах традиционно организованы два основных «раздела»: мини-городок с палатками, где на продажу выставлены тематические безделушки и новинки от издателей-комиксистов, а также большая сцена. Именно там запланированы основные презентации и выступления гостей, а также конкурс косплея — костюмы злодеев и героев готовят целые команды и тратят на это месяцы, большую часть отшивая вручную.

Главной звездой Epic Con этого года стал исполнитель роли Сергея Разумовского из фильма «Майор Гром» Сергей Горошко. Оба дня фестиваля после 19:00 с ним запланированы автограф-сессии.



На карте обозначены дополнительные площадки с программными событиями. Например, зоны виртуальной реальности и настольных игр. Там можно перевести дух перед забегом на встречу с тем или иным блогером и найти единомышленников.

Вход на фестиваль по билетам. Можно и нужно — в костюмах. Подробности программы и карты пространства со стендами стоит искать в социальных сетях фестиваля.

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Ольга Минеева

