Какого лешего. Второй сезон «Ведьмака» летит в бездну

Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







Геральт из Ривии, который, несмотря на все сценарные проколы, был чудо как хорош в первом сезоне, становится папочкой-одиночкой. В конце первого сезона ведьмак воссоединяется с княжной Цириллой, чудом уцелевшей во время резни в Цинтре. Она — его предназначение, обретенное по древнему праву неожиданности. В сказках сверхъестественные существа зачастую «отчуждают» в свою пользу еще нерожденных детей у их родителей: мол, отдашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Эту фразу Геральт бросает спасенному им от расправы заколдованному юноше Дани. Юноша ищет руки цинтрийской принцессы Паветты, которая, как выяснится сразу после сказанных Геральтом слов, уже беременна от Дани.



Поначалу Геральт не собирается забирать девочку, но предназначение есть предназначение. И во втором сезоне ему предстоит разобраться, что за подарок судьбы он получил. Княжна оказывается не простая, а с сюрпризами. Ладный мужчина с дочерью-подростком на руках — это и в обычной-то жизни сюжет подарочный, а из фэнтези мог бы сделать и вовсе фильм-сказку. Предъяви женской публике редкий архетип мужчины-отца — и она годами на ура будет есть какие-нибудь «Сумерки». Так что у «Ведьмака» были все карты на руках. Но не сложилось. Чисто технически авторы сделали все, что можно и нельзя, лишь бы снискать зрительскую любовь. Шоу «поженили» с самыми успешными проектами последних лет, введя в каст актеров, которые с этими проектами ассоциируются. Главным козырем стал Кристофер Хивью, который задорно исполнял одичалого Тормунда в «Игре престолов» — его пригласили на роль проклятого разбойника Нивеллена. Главу реданской разведки Сигизмунда Дийкстру играет Грэм Мактавиш, запомнившийся по роли Двалина в трилогии «Хоббит». Настоятельницей храма Мелитэле матерью Нэннеке стала чернокожая британка Аджоа Андох — звезда нашумевших «Бриджертонов».



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







Курс на дайверсити второй «Ведьмак» отрабатывает по полной. Если в первом сезоне афроэльф был только один — неканонический «друг Цири» Дара (Уилсон Раджу-Пухальте) — то теперь они так и мелькают в кадре. Совладелец детективной конторы «Кодрингер и Фэнн», специалист по промышленному шпионажу и подделке документов карлик-колясочник Яков Фэнн в сериале стал женщиной (Лиз Карр).

Главные темы — отцовство, геноцид и то, что монстры, если подумать, тоже люди. Бард Лютик, внезапно заделавшийся правозащитником, практически цитирует немецкого пастора Мартина Нимёллера, который пытался объяснить, почему интеллигенция Германии прохлопала нацизм. Только у Лютика вместо коммунистов и социал-демократов — эльфы и краснолюды.

Кроме того, шоураннеры с несвойственным творческим людям мазохизмом собрали все придирки критиков к первому сезону — и устранили по пунктам.

Автор: youtube.com/Netflix Russia

Повествование «выпрямили» — больше никаких переплетений временных пластов. Пересматривать сезон по второму кругу, чтобы разобраться в хронологии событий, точно не придется. Нильфгаардское войско переодели из черных доспехов «из шкуры шарпея» во что-то традиционное и бесцветное. Чародейку-антагонистку Фрингилью Виго (Мими Дивени) тоже прифуфырили: на форумах поклонников вселенной «Ведьмака» раскритиковали ее убогое облачение — и вуаля, в новом сезоне колдунья щеголяет в расшитом жемчугами платье и сложной прическе. Главный, по мнению фанатов, мискаст первого сезона — Анну Шаффер в роли Трисс Меригольд — причесали и перекрасили в рыжий, как того требует канон. А над образом Цириллы поработали так, что поклонники сериала даже не сразу узнали Фрейю Аллан, решив, что исполнительницу роли цинтрийской княжны заменили. Теперь у Цири взлохмаченная белесая коса и черные брови — как будто героиня зачем-то косплеит Дейенерис из «Игры престолов».



Все эти реверансы не помогли сделать сериал по-настоящему зрительским. По данным агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, первый сезон получил только 68% положительных отзывов у кинокритиков, но 91% — у публики. Второй с точностью до наоборот, набрал 96% по рейтингу профессионалов и только 79% — у зрителей. Зато активисты движения BLM, кажется, остались довольны, так что системе сериал угодил.

Дальше — хуже. С сюжетами книжного и даже игрового канона сценаристы обходятся так, что развитый фанат «Ведьмака» во время просмотра новых серий будет кричать чайкой. От всего богатства политических интриг первоисточника оставлены жалкие клочки. Персонажи много сквернословят и мало занимаются сексом. Внятный мужской торс демонстрируется за восемь серий один раз, и это даже не Геральт. За восемь серий Геральт не принимает ванну ни разу, хотя реплики о том, что он пованивает, звучат регулярно. «Зараза!» произносится только в пятой серии.

В качестве основных двигателей сюжета введены Леший и Баба Яга, которые с историей монтируются откровенно плохо. Уже упомянутый Лютик выглядит, как конь в пальто, и поет так же. В роли редчайших цветов феавинневедд, которые растут только там, где пролилась старшая кровь, — бабушкины фиалки из горшка на подоконнике. То и дело возникают немотивированные сближения между персонажами, которые в каноне и рядом не стояли. На стыке второй и третьей серии реквизиторы, похоже, где-то продолбали оружие главного героя, так что убивать очередное чудище Геральту приходится заостренной палкой. Чудище, судя по всему, гибнет преимущественно от удивления. Действие сопровождается репликой: «И где нахрен мои мечи?» В следующем кадре мечи возникают, уложенные в кожаный чехол, как клюшки для гольфа.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться







Остается только предположить, что «Ведьмак» стал очередной жертвой пандемии. Коронавирус не только перепахал расписание съемок но и, похоже, по своему обыкновению, вызвал у всех причастных побочку в виде когнитивных проблем.

Заканчивается все это безобразие чудовищным спойлером в финале восьмой серии. Зрителям невзначай сообщают главный сюжетный твист, к которому Анджей Сапковский готовил читателя на протяжении семи томов.

Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрик заявляла, что у ее команды есть планы на семь сезонов «Ведьмака». Но, кажется, лавочку свернут уже на третьем, который, увы, неизбежен.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»