Принцесса, где твоя борода? За что фандом разнес тизер сериала по мотивам «Властелина колец»

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Сервис Amazon Prime выкатил дебютный тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power) во время Супербоула 2022, знакового для США. Незадолго до этого, 3 февраля, были опубликованы 23 фото действующих лиц первого сезона. Причем фандому фактически предложили угадать, кто есть кто.

Уже в тот момент у поклонников трилогии «Властелин колец» Питера Джексона и апологетов первоисточника начало, что называется, подгорать. И если для зрителя непосвященного главным откровением стали чернокожие эльфы и гномы, истинные приверженцы канона обнаружили куда больше тревожных звоночков. Одна только звездочка на доспехах эльфийской воительницы Галадриэль заставила знатоков усомниться, что участники сценарной комнаты нового сериала были достаточно компетентны, чтобы создать достоверную историю.



Amazon искренне рассчитывает, что новый сериал по мотивам «Властелина колец» станет для сервиса собственной «Игрой престолов». Все, что касается производства, держится в строжайшей тайне. Известно лишь, что бюджет первого сезона оценивается как минимум в $ 465 млн. Действие разворачивается во времена Второй Эпохи, незадолго до того, как будут выкованы те самые кольца власти. До событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец», тысячи лет. Бессмертные эльфы Галадриэль и Элронд еще молоды, но уже на арене. В сериале будет аж 22 центральных персонажа — как и в «Игре престолов», главного героя назначать не станут.

Трейлер всколыхнул социальные сети и спровоцировал волну протеста в Youtube. С недавнего времени эта социальная сеть отменила «дизлайки», но фанаты нашли способ, как выразить свое недовольство.

Конечно же, поводом для дискуссии стали чернокожий лесной эльф Арондир (актер Исмаэль Крус Кордова) и не менее смуглая королева гномов Диса (София Номвете). Но шоком это все же не стало, еще до публикации тизера и фото персонажей было известно, что сериал настроен на мультикультурализм. В частности, там будут полурослики — вроде хоббитов, но еще мельче и разнообразнее. Чернокожий актёр Ленни Генри, которого взяли на роль одного из этих ребят, объяснял в интервью, что речь идет о харфутах и что это не род, а племя, поэтому среди них окажутся и темнокожие, и азиаты, «и даже маори». Что об этом сказал бы профессор Толкин, сейчас не узнать, но в целом дискуссии на тему «бывают ли чернокожие эльфы» отгремели еще после премьеры первого сезона «Ведьмака». К «Кольцам власти» претензии куда более серьезные.



Во-первых, фанатам не понравилась излишне «отмытая» картинка. «Ну, это потому что до Саурона в Средиземье повсеместно был доступ к душевым», — язвили некоторые.



https://t.co/0lof6g9vLb Before Sauron everyone used to have access to showers and that is why everything looks so clean in the past. #RingsOfPower — Tomb Svalborg🦇 (@tombness) February 14, 2022

«Дорогим мылом» назвал тизер блогер BadComedian (Евгений Баженов).



«Той детальности, скрупулёзности и восхитительного совмещения практических эффектов, миниатюр с графическими технологиями, кои были в оригинальном «Властелине колец», нет и в помине, — написал Евгений Баженов. — Перед нами мыльцо, скрывающее хромакей, и общая гладкость, дабы совокупить графен с реальными кадрами. Картинка такая мягкая, такая сглаженная, такая приятная, — будто сериал снимали на киностудии в Ривенделле».

Дальше — больше. Чаще других персонажей в тизере мелькает молодая версия Галадриэль. Сейчас уже никто и не вспомнит, какой вой стоял в среде поборников канона, когда на эту роль в нулевых назначили Кейт Бланшетт. Кое-кто до последнего был уверен, что она недостаточно хороша собой для этой роли, но время все расставило на свои места. В этот раз фанаты требуют пояснить за шмот. У юной Галадриэль на доспехах разглядели «украшение в виде звезды Феанора». А ведь знатоки первоисточника в курсе, что эльфийская принцесса дядю терпеть не могла.



Фото: фрагмент скриншота / twitter.com / @MisterJabkin Поделиться Поделиться







Отдельный вопрос — почему Галадриэль карабкается по скалам в латных перчатках и зачем кольчужный капюшон зимой на непокрытую голову надела. Ведь любой толкинист в курсе, что уши к нему примерзнут на раз.



Так у меня вопросы… почему она лезет на скалу в железных перчатках? Так типо удобней? Почему кольчужный капюшон на голове плотно прилегает к коже? Это теплее? #LOTRonPrime pic.twitter.com/rRZOCfEOdn — Филидор Зелёный (@omybeard) February 14, 2022

Еще одна фанатская боль — коротко стриженные эльфы. Это как комсомольцы с прической под битлов. Странно, стыдно и чувствуется вражеское влияние.



Так непривычно видеть эльфов Средиземья с короткими волосами. Вот прям до дрожи. Я слишком привыкла что у них у всех там завидные швелюры, что у женщин, что у мужчин. Очень странное ощущение. Эх, где мои шикарные длинноволосые эльфы с косичками и венцами?🥺 #RingsOfPower pic.twitter.com/zOdVph7fIy — Queen of Mean (@Daily_Fangrl) February 10, 2022

К королеве гномов главный вопрос возник даже не из-за цвета кожи. Фанаты не поняли, где ее борода? Ведь всем известно, что нормальная гномья женщина обязательно носит бороду. Если такое дело, может, она еще и ноги бреет?



#RingsOfPower



у меня к дизайну этих персонажей только один вопрос - волосы где?



Где длинные волосы эльфа??! Где бородка дамы-гнома??! Какого дьявола у них нет канонного волосяного покрова??! pic.twitter.com/emhe94IiiQ — Jackie (@T_Rexpy) February 14, 2022

Подбор актеров, кстати, вызвал вопросы вне зависимости от цвета кожи.



С эльфийским кастом #RingsOfPower все хорошо. Толерантность на минимум, но вот Элронд... Элронд конечно... Да ещё и с длинными волосами... Конечно... pic.twitter.com/YMgvwWhFBa — loskutnikov (@loskutnikov) February 9, 2022

Роберт Арамайо уже засветился в «Игре престолов» в роли юного Неда Старка. Но в роли юного Элронда его, похоже, не приняли. Причины банальны: мало того, что структура лица не совпадает с уже родным для фандома Хьюго Уивингом, так даже цвет волос не угадали. А это был важный родовой признак для эльфов.



Has anyone noticed that Elrond in the

#RingsofPower doesn't have the same facial structure as Elrond in the #LordoftheRings now I wouldn't expect 100% because Hugo is one of a kind, but when you can't even get the hair colour right, you kinda wonder what is going on???? https://t.co/mzuPoeMF4e — Sir A o A (@Sir_A_o_A) February 14, 2022

Дальше тизер начали разбирать по косточкам. В Twitter уже выяснили, что первые семь секунд саундтрека к «Кольцам власти» звучат точь-в-точь, как хит Тейлор Свифт «Look what you Made Me Do» («Посмотри, что ты заставил меня наделать»).



The First 7 seconds of the trailer music from #LordOfTheRings #RingsOfPower sounded like I've Listened to this somewhere before.

I was right. It sounds just like opening music from Taylor Swift's song "Look what you Made Me Do". pic.twitter.com/S4ju7TgCli — Harsh kumar (@Harshku73129992) February 14, 2022

Не имея возможности влепить «дизлайк» под видео с тизером на Youtube, пользователи начали бомбить его комментариями. Точнее, одним и тем же комментарием на всех языках: «Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы» — Дж. Р.Р. Толкин. И так 30 тысяч раз подряд.



Автор: Prime Video / YouTube

Фото: фрагмент скриншота / YouTube Поделиться Поделиться







При этом все знают, что на самом деле в книгах профессора именно такой фразы не было ни в одном из переводов, не говоря уж об оригинале. Фактически это несколько видоизмененная фраза Фродо из заключительной книги трилогии — «Возвращения короля». Реплика взята из диалога Фродо и Сэма, в котором хоббиты обсуждают, питаются ли орки, как все живые существа, или нет. Вот как эта реплика звучит в переводе Александра Грузберга: «Тень, вырастившая их, может лишь создавать пародии, а не реальные новые вещи. Если орки хотят жить, они должны пить подобно другим животным». А вот как перевели эту же фразу Муравьев и Кистяковский: «Злодейству творить не дано, оно может лишь издеваться и уродовать. И орки — не его творение, это просто порченые твари, а стало быть, живут, как все живые».



Как бы то ни было, фандом ждет новых тизеров и, конечно, первых серий. Права на адаптацию вселенной «Властелина колец» были выкуплены стриминговым сервисом, по разным подсчётам, за 200–250 миллионов долларов. Премьера сериала ожидается 2 сентября.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

