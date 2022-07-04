Петербуржцев проводят по заброшенной усадьбе Демидовых

Это к хозяйке Медной горы надо ехать на Урал, а к хозяевам, заводчикам уральских предприятий Демидовым, можно и в Петербург. Роман Везенин и ДК Лурье 10 и 31 июля познакомят с одним из старейших и «потаенных» зданий в городе на экскурсии «К хозяину Медной горы. В усадьбу Демидова с Романом Везениным». 12+

Фото: citywalls.ru/ Поделиться Поделиться





Парадокс: усадьба — в центре города, но даже местные жители могут о ней не знать. Со стороны переулка Гривцова видна только часть величественного ветшающего здания. Хозяева будто специально строили усадьбу так, чтобы не бросалась в глаза, — правда, в XVIII веке здесь был не центр, а пролегала граница города. И все же странно, как отмечает гид Роман Везенин: дворцами принято хвалиться и выставлять напоказ, а тут промышленники, сопоставимые с нынешними «Ростехом» и «Северсталью», будто скромничали.



Усадьба середины XVIII века была построена при Григории Демидове — внуке родоначальника, Никиты Демидова. Причем именно Григорий был не столько по промышленной части, сколько «по науке»: с Карлом Линнеем переписывался, первый в России научный ботанический сад создал. И сама усадьба на момент ее обустройства была хоть и в классическом стиле, но снабжена этаким хайтеком. Например, хозяин построил на ее территории первый в России кегельбан. А о том, что Демидовы обеспечили в свое время первенство России в производстве чугуна и стали, до сих пор напоминает великолепная чугунная двойная лестница.



Александра Шеромова

