В Ботаническом саду пройдут фестиваль азиатской культуры и выставка хост

Фестиваль «Бамбук на ветру» будет посвящён растениям и культуре Китая, Японии, Кореи. Также вы увидите выставку хост.
В рамках фестиваля вы сможете увидеть икэбану от школы Икэнобу, посетить показ коллекции летних кимоно Лилии Ноздруновой, послушать игру японских барабанах Тайко, пройти квест «Свидание звезд», принять участие в мастер-классе по оригами и посмотреть выставку китайской каллиграфии. Также в дни фестиваля можно будет погулять по оранжереям и Японскому саду.
А в павильоне «Зелёный домик» вас будет ждать выставка хост. Хоста — объёмное садовое растение, листья которого бывают желто-зелеными или синеватыми, плотным или более нежными. Родина хост находится в Азии, причем там это овощная культура, родственница спаржи. Выставка в «Зелёном домике» будет называться «400 оттенков зеленого».
Фестиваль «Бамбук на ветру» пройдёт в Ботаническом саду 9–10 июля 2022. В субботу 9 июля в рамках фестиваля с 11 до 16.30 будет открыт Субтропический маршрут, в воскресенье 10 июля — Тропический маршрут с Водной оранжереей, также с 11 до 16.30. Парк в дни фестивалей работает до 20 часов, на вход — до 19.
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Анастасия Семенович