В Ораниенбауме после реставрации открыли Катальную горку — посмотрите, что внутри и какой она была изначально

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После реставрации в Верхнем парке Ораниенбаума 30 июня открыли один из самых запоминающихся павильонов — Катальную горку. Ринальдиевское строение небесно-голубого цвета при хорошей погоде можно рассмотреть даже с другого берега Финского залива, при том что до наших дней увеселительное сооружение дошло не в исходном виде, собственно, без грандиозных летних Катальных гор. Теперь в ГМЗ можно воочию увидеть, какими они были, — на макетах, а главное — побывать внутри здания.



Протяженность павильона, ската и крытых галерей-колоннад Катальной горки составляла более полукилометра — грандиозный объем по меркам 1762–1774 годов, когда она возводилась! Посетители съезжали с одного прямого и трех волнообразных скатов, колей было три: одна для спуска и две боковые — для подъема. Ездили с шиком — как свидетельствуют в ГМЗ «Петергоф», на «специально сконструированных А. К. Нартовым резных золоченых колясочках в виде "триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей"».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, счастье было недолгим: в 1801 году горка стала разрушаться, а в 1813 году колоннады рухнули. К середине века их разобрали.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лаконичные фасады оставшегося стоять павильона скрывают изысканные интерьеры — круглый зал с лепниной, росписью и позолотой, а также разноцветным искусственным мрамором в полу, Фарфоровый кабинет с продукцией Мейсенской мануфактуры — изделия рассказывали современникам в формате аллегорий о военных и экономических достижениях России, развитии торговли, науки и искусства. В столь богатых помещениях проходили официальные мероприятия «с участием первых лиц» России и Швеции.

Примечательный экспонат Фарфорового кабинета — подлинная группа «Боевой слон II»: слона украли в революционные годы, а его подставка — часть ноги, погонщик и хобот — оставалась в музее. Сейчас зверь «нашелся», и музей смог его приобрести и отреставрировать — вернув на место спустя 170 лет.



Нынешняя реставрация длилась 13 лет, за последние годы был установлен исторический цвет фасадов, подлинные цвета интерьеров Штукатурного и Фарфорового кабинетов, раскрыта историческая кладка XVIII века в цокольном этаже — там будут показывать макет Катальной горы и воссозданную по чертежам Антонио Ринальди коляску. А на первом этаже посетителей ждет экспозиция «кухонь».

Музей стал 33-м в составе ГМЗ «Петергоф», он будет открыт для посетителей со 2 июля, ежедневно с 10:30 до 18:00, кроме вторника и последней среды месяца.

