Московские писатели и группа «Сестра Петра» выступят на благотворительном книжном «Фонаре»

В кластере «Нормальное место» в «Севкабель Порту» 9 июля пройдет книжный маркет «Фонарь». Организаторы обещают насыщенную программу со столичными гостями.

Мероприятия и ярмарка начнутся в 12 часов. В это время исследовательница детской литературы и заместитель директора центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Марина Соломонова прочитает лекцию «Маленькие существа в большом мире: книги о Муми-троллях как лекарство от всех тревог».

Через час, в 13:00 состоится встреча с писательницей Евгенией Некрасовой, финалисткой нескольких российских литературных премий и лауреатом премии «Странник/НОС». Некрасова расскажет о добре и зле в фольклоре и жизни.

В 14:00 журналист, редактор и блогер Валерия Мартьянова подскажет, как ориентироваться в современной литературе и улыбаться над книгами несмотря ни на что. В 15:00 литературовед Полина Бояркина и писательница Ольга Птицева поговорят о том, существует ли в литературе счастливая любовь. Тему любви продолжат в 16:00: писательница Марина Степнова, призер «Большой книги», представит свой последний роман «Сад».

В 17:00 актеры и режиссеры петербургских театров — Женя Беркович, Руслан Кудашов, Гена Блинов, Арина Лыкова, Ваня Пинженин — прочтут свои любимые стихи, прозу и споют песни о любви. А в 18:00 состоится разговор с литературоведом, главным редактором журнала «Новое литературное обозрение», издателем Ириной Прохоровой.



За музыкальную программу будет отвечать группа «Сестра Петра». Еще на маркете обещают устроить «книжный спид-дейтинг».



Вход свободный. Некоторые мастер-классы будут платными, размер взноса каждый определит сам. Выручку от «Фонаря» направят в пользу «Нормального места» и его резидентов. Непроданные книги пойдут в фонды и организации помощи беженцам и мигрантам, а также в сельские библиотеки.

