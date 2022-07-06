Фестиваль «Свинг белой ночи»: три дня джаза и бесплатный опен-эйр у стен Михайловского замка

С 8 по 10 июля в Петербурге в 29-й раз пройдет фестиваль джаза «Свинг белой ночи». Концерты пройдут 8 и 9 июля в Филармонии джазовой музыки, а 10 июля в 13:00 состоится гала-концерт у стен Михайловского замка (вход свободный).
8 и 9 июля на сцене Филармонии джазовой музыки соберется множество отечественных и зарубежных исполнителей, среди которых: трио Ваагна Айрапетяна (Армения — Россия), джазовые музыканты из Москвы Яков Окунь, вокалистка Карина Кожевникова, барабанщик Виктор Епанешников, квартет Дмитрия Сабурова с участием саксофониста Армира Ли (США), петербургские музыканты: Андрей Кондаков, Константин Хазанович и Давид Голощёкин с проектом «Салют Бенни Гудмену!», квинтет Михаила Марышева.
10 июля в 13:00 состоится гала-концерт у стен Михайловского замка, вход на который будет свободный. Перед слушателями выступят: Давид Голощёкин и его камерный оркестр из 12 музыкантов «Струны Санкт-Петербурга», солистка Юлия Касьян; один из старейших отечественных ансамблей традиционного джаза Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева; Jazz Philharmonic orchestra, продолжающий лучшие традиции знаменитых американских оркестров Каунта Бейси, Теда Джонса-Мэла Льюиса, Стэна Кентона, и специальный гость программы — Виталий Головнев (труба, Нью-Йорк); блюзовый коллектив Atomic Jam Band, в чьем обширном репертуаре — оригинальные версии шедевров блюза, фанка и соул-музыки, Йоель Гонсалес и ансамбль Philoritmica (Куба — Россия) с яркими мелодиями из афро-кубинской, латиноамериканской и испанской культур.
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Подробности программы на сайте Джазовой филармонии.