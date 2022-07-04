Автор хита «Зло» — группа «Электрофорез» — сыграет летний концерт в Петербурге

Электронный дуэт «Электрофорез» почти 10 лет жил в андерграунде и вот наконец-то стал известен широким массам: песня «Зло» в прошлом году привела «Электрофорез» в студию «Вечернего Урганта». Сейчас коллектив готовится к летнему концерту в Петербурге, который состоится 8 июля в пространстве К-30 (16+).
«Электрофорез» создан в Петербурге Иваном Курочкиным и Виталием Талызиным еще в 2012 году, но скорее всего вы услышали об этой группе совсем недавно благодаря альбому «505». Именно на нем и вышла песня «Зло», которая быстро стала одним из главных хитов коллектива. Чуть позже композиция получила клип, который собрал уже более миллиона просмотров.
Но и кроме «Зла» в дискографии «Электрофореза» достаточно интересных композиций. Можно, например, послушать очень поучительную песню «Алкоголь — мой враг», которая так же любима поклонниками дуэта.
Кстати, прямо сейчас эфиры радиостанций штурмует еще один хит «Электрофореза» — песня «Фотограф», записанная совместно с музыкантом superkomfort. Так что грядущий концерт — отличная возможность проникнуться мрачной эстетикой восходящих звезд отечественной электроники.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»