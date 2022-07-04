    Пробки

    2/10

    usd55.09eur57.18
    ТЕМА ДНЯ

    Едем в Финляндию

    Россия открывает границыВ армию поневолеКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Автор хита «Зло» — группа «Электрофорез» — сыграет летний концерт в Петербурге

    469
    обсудить

    Электронный дуэт «Электрофорез» почти 10 лет жил в андерграунде и вот наконец-то стал известен широким массам: песня «Зло» в прошлом году привела «Электрофорез» в студию «Вечернего Урганта». Сейчас коллектив готовится к летнему концерту в Петербурге, который состоится 8 июля в пространстве К-30 (16+).

    Фото: electroforez.com/
    ПоделитьсяПоделиться

    «Электрофорез» создан в Петербурге Иваном Курочкиным и Виталием Талызиным еще в 2012 году, но скорее всего вы услышали об этой группе совсем недавно благодаря альбому «505». Именно на нем и вышла песня «Зло», которая быстро стала одним из главных хитов коллектива. Чуть позже композиция получила клип, который собрал уже более миллиона просмотров.

    Но и кроме «Зла» в дискографии «Электрофореза» достаточно интересных композиций. Можно, например, послушать очень поучительную песню «Алкоголь — мой враг», которая так же любима поклонниками дуэта.

    Кстати, прямо сейчас эфиры радиостанций штурмует еще один хит «Электрофореза» — песня «Фотограф», записанная совместно с музыкантом superkomfort. Так что грядущий концерт — отличная возможность проникнуться мрачной эстетикой восходящих звезд отечественной электроники.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: electroforez.com/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close