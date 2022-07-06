Павловск приглашает слушать музыку в тени цветущих лип

В дни уик-энда 9 и 10 июля для посетителей Павловского парка организуют музыкально-образовательную программу «Летний день под липами». Запланированы развлечения и для детей, и для взрослых. (0+)

Мелодии будут звучать весь день и на любой вкус. На Больших кругах Придворцового района можно будет послушать популярные романтические мелодии в исполнении духового оркестра Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Невского духового оркестра. У павильона «Вольер» трио Cuba Vibes удивит зажигательными латиноамериканскими ритмами, а на Итальянской лестнице выступит флейтистка Инна Черепанова. Программа её концертов будет повторяться ежечасно начиная с 12:30.

Смотрители парка предложат пройтись по местам цветения лип, а затем и отдохнуть в их тени. Чтобы не было скучно, на Вырезной аллее у павильона «Вольер» организована мини-библиотека под открытым небом с удобными креслами и рабочим пространством. Детей на творческих мастер-классах на время займут профессиональные художники. На повестке — уроки пейзажной живописи.



К августу и с началом цветения новых растений внешний вид Павловского парка снова изменится, так что момент упускать нельзя.



Подробности программы на сайте ГМЗ «Павловск».