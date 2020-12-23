«Путину теперь станет полегче». Навальный отреагировал на отчёт клиники Charite о лечении

«Берлинский пациент» Алексей Навальный прокомментировал публикацию немецкой клиники Charite, которая опубликовала отчёт о его лечении под заголовком «Отравление нервным агентом "Новичок"».
Оппозиционер резко отозвался об Александре Мураховском, бывшем главе Омской больницы, куда госпитализировали Навального, позже возглавившем минздрав области. Тогда первым официальным диагнозом было «нарушение обмена веществ и углеводного баланса, который мог быть вызван резким падением сахара в крови».
«И надо же как интересно: ни про диабет, ни про панкреатит эти 14 немецких профессоров не пишут. Не нашли у меня ничего такого. Видимо, Мураховский просто использовал особо чувствительный стетоскоп, которого в Шарите не было. Передовая разработка отечественной «оборонки»!» — возмущается Навальный.
Данные, опубликованные в журнале Lancet, можно считать той информацией, которую требовала у Германии российская Генпрокуратура, считает оппозиционер.
«Ну и главное — Владимиру Путину теперь станет полегче. На каждой пресс-конференции он заламывал руки и восклицал: ну когда же немцы передадут нам данные? О каких данных идет речь, непонятно: одинаковую кровь брали и в Омске, и в Берлине. Но теперь это не имеет значения», — отмечает он.
Впрочем, Навальный не верит, что статья, опубликованная в престижном медицинском издании, как-то изменит позицию Кремля: «Конечно, скоро в телевизоре нам скажут: как можно сравнивать какой-то жалкий «Ланцет» — всего лишь главный научный медицинский журнал мира и великих светил Мураховского и Сабаева с их «обменом веществ».
Последний, восьмой отчёт о течении болезни российского оппозиционера Алексея Навального медики берлинской клиники Charite опубликовали в научном журнале The Lancet 23 декабря. В статье описаны симптомы, действие антидота и общая клиническая картина.