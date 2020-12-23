«Путину теперь станет полегче». Навальный отреагировал на отчёт клиники Charite о лечении

«И надо же как интересно: ни про диабет, ни про панкреатит эти 14 немецких профессоров не пишут. Не нашли у меня ничего такого. Видимо, Мураховский просто использовал особо чувствительный стетоскоп, которого в Шарите не было. Передовая разработка отечественной «оборонки»!» — возмущается Навальный.

Оппозиционер резко отозвался об Александре Мураховском, бывшем главе Омской больницы, куда госпитализировали Навального, позже возглавившем минздрав области. Тогда первым официальным диагнозом было «нарушение обмена веществ и углеводного баланса, который мог быть вызван резким падением сахара в крови».

«Берлинский пациент» Алексей Навальный прокомментировал публикацию немецкой клиники Charite, которая опубликовала отчёт о его лечении под заголовком «Отравление нервным агентом "Новичок"».

Данные, опубликованные в журнале Lancet, можно считать той информацией, которую требовала у Германии российская Генпрокуратура, считает оппозиционер.

«Ну и главное — Владимиру Путину теперь станет полегче. На каждой пресс-конференции он заламывал руки и восклицал: ну когда же немцы передадут нам данные? О каких данных идет речь, непонятно: одинаковую кровь брали и в Омске, и в Берлине. Но теперь это не имеет значения», — отмечает он.

Впрочем, Навальный не верит, что статья, опубликованная в престижном медицинском издании, как-то изменит позицию Кремля: «Конечно, скоро в телевизоре нам скажут: как можно сравнивать какой-то жалкий «Ланцет» — всего лишь главный научный медицинский журнал мира и великих светил Мураховского и Сабаева с их «обменом веществ».

Последний, восьмой отчёт о течении болезни российского оппозиционера Алексея Навального медики берлинской клиники Charite опубликовали в научном журнале The Lancet 23 декабря. В статье описаны симптомы, действие антидота и общая клиническая картина.