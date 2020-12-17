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«Весь день был на допросе». Прокуратура Германии допросила Навального по запросу России

Алексея Навального 17 декабря допросили в прокуратуре Германии по запросу от российских властей. Об этом оппозиционер рассказал в своем Twitter.

По словам Навального, он весь день пробыл на допросе. «Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей», — рассказал оппозиционер. Детали разговора он не уточнил.

Фото: Скриншот твиттера Алексея Навального

В августе Генпрокуратура России направила в Германию несколько запросов «о правовой помощи» по делу Навального, но ответа не последовало. В российском МИДе заявили, что нежелание немецкой стороны предоставить информацию может быть расценено как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». В ноябре ответ был получен, но в Генпрокуратуре посетовали, что «ни на один из вопросов разъяснения по существу не даны».

На сегодняшней пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили и о деле Навального. Президент поделился мнением о публикациях по поводу отравления оппозиционера и заявил, что российская сторона «готова к расследованию, если у кого-то есть факты».

Фото: Скриншот твиттера Алексея Навального

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Комментарии (5)

Piter Russo
В прокураторе Германии все никак не могут понять что такое до следственная проверка по факту состоявшегося события?
SERGEY111
Да ладно , расслабься Леха . Попроси любимую жену вручную тряпкой пол помыть , а сам сядь за стол , хлопни Шладерер и внимательно наблюдай за процессом помывки .
AEG
«Весь день был на допросе».

Когда я (просто мельком) увидел это предложение, подумалось, что это Путин так охарактеризовал сегодняшнее свое "общение" с гражданами.
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