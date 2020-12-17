«Весь день был на допросе». Прокуратура Германии допросила Навального по запросу России

Алексея Навального 17 декабря допросили в прокуратуре Германии по запросу от российских властей. Об этом оппозиционер рассказал в своем Twitter.
По словам Навального, он весь день пробыл на допросе. «Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей», — рассказал оппозиционер. Детали разговора он не уточнил.
В августе Генпрокуратура России направила в Германию несколько запросов «о правовой помощи» по делу Навального, но ответа не последовало. В российском МИДе заявили, что нежелание немецкой стороны предоставить информацию может быть расценено как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». В ноябре ответ был получен, но в Генпрокуратуре посетовали, что «ни на один из вопросов разъяснения по существу не даны».
На сегодняшней пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили и о деле Навального. Президент поделился мнением о публикациях по поводу отравления оппозиционера и заявил, что российская сторона «готова к расследованию, если у кого-то есть факты».