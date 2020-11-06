FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 10:20
22
Печать

«Ни на один из вопросов разъяснения не даны». Генпрокуратура РФ получила от Германии ответ по делу Навального

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ подтвердил получение ответа на запрос российской стороны по делу Навального.

«Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — посетовал 6 ноября Андрей Иванов в комментарии РИА Новости.

По его словам, ответ пришел только 30 октября. При этом российская сторона с 27 августа по 28 сентября направила четыре запроса в Федеральное ведомство юстиции ФРГ.

До этого российский МИД заметил, что Германия не отвечает на поставленные вопросы под «абсолютно надуманными предлогами». Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования».

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее главу ФБК перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

Skazochny
Какие вопросы то хоть задавали?
W Bons
конгресс , немцы какие-то , голова пухнет (с)
USSR_forever
Интересно, а ГенПрокуратура в глазах немцев сегодня - это кто? Правильно, никто. У них своя страна, свои законы, своя защита тайн и персональных данных. Поэтому требовать у них что-то - тоже самое, что доить козла с ведром для молока.... Да, наши деды их знатно отделали в прошлом веке, но сегодня век 21-й - другие страны, другое общество, другие ценности, и Россия после того как гос.чинушки со всеми разосрались - стала просто изгоем в глазах международного сообщества (на страну наложены санкции, её проекты по прокладки газопроводов блокируют, не продают выскотехнологические движки и детали - один скандал с Siemens чего стоил и т.д. и т.п.), поэтому удивляться тому, что с ней не хотят сотрудничать и делиться информацией - вполне вписывается в современные реалии.... Это в России чинушки могут быть "пупом земли" с их корочками и связями. За границей - они никто и звать их никак. Ну кроме официальных дипломатов. Любой чернокожий может подойти к ним и вмазать, и пойди ещё докажи его вину...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний