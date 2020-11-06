«Ни на один из вопросов разъяснения не даны». Генпрокуратура РФ получила от Германии ответ по делу Навального
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ подтвердил получение ответа на запрос российской стороны по делу Навального.
«Ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — посетовал 6 ноября Андрей Иванов в комментарии РИА Новости.
По его словам, ответ пришел только 30 октября. При этом российская сторона с 27 августа по 28 сентября направила четыре запроса в Федеральное ведомство юстиции ФРГ.
До этого российский МИД заметил, что Германия не отвечает на поставленные вопросы под «абсолютно надуманными предлогами». Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования».
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее главу ФБК перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции