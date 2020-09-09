«Грубая враждебная провокация». МИД РФ потребовал от Германии «незамедлительно» предоставить информацию по делу Навального
Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от немецкой стороны ответить на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Алексеем Навальным.
«Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 г. со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами», — сообщается 9 сентября в заявлении МИД РФ.
В ведомстве рассказали также о том, что в министерство был вызван немецкий посол Геза Андреас фон Гайр. Дипломату был высказан «решительный протест» после «голословных обвинений и ультиматумов в адрес России».
Российская сторона подчеркивает, что нежелание предоставить информацию о деле Навального может быть расценено как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования».
Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет предоставлять информацию по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия.
«Прежние и дальнейшие действия в связи с А. Навальным — как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации», — подчеркивается в заявлении.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.