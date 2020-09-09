«Грубая враждебная провокация». МИД РФ потребовал от Германии «незамедлительно» предоставить информацию по делу Навального

«Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 г. со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами», — сообщается 9 сентября в заявлении МИД РФ.

Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от немецкой стороны ответить на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Алексеем Навальным.

В ведомстве рассказали также о том, что в министерство был вызван немецкий посол Геза Андреас фон Гайр. Дипломату был высказан «решительный протест» после «голословных обвинений и ультиматумов в адрес России».

Российская сторона подчеркивает, что нежелание предоставить информацию о деле Навального может быть расценено как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования».

Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет предоставлять информацию по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия.

«Прежние и дальнейшие действия в связи с А. Навальным — как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации», — подчеркивается в заявлении.