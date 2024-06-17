Путин посетит Вьетнам с государственным визитом

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Кремля. В Ханой российский лидер отправится по приглашению генсека Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, визит запланирован на 19–20 июня.
«В Ханое пройдут встречи с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном», — сказано в сообщении пресс-службы.
Переговоры затронут развитие стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом и актуальные вопросы международной повестки. Ожидается, что по итогам общения будет принято некое совместное заявление и подписан ряд документов.
Напомним, в конце мая в Петербурге прошла Неделя Вьетнама — как часть подготовки к визиту Путина в Ханой. Председатель Вьетнамского союза обществ дружбы Фан Ань Шон вручил губернатору Александру Беглову памятную медаль «За мир и дружбу между народами».
А год назад на площади, расположенной на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения, состоялось открытие памятника Хо Ши Мину, приуроченное к 100-летию его прибытия в Петроград (30 июня 1923 года). Городское правительство планирует назвать площадь в честь города-побратима Хошимина.