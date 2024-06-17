Путин посетит Вьетнам с государственным визитом

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Кремля. В Ханой российский лидер отправится по приглашению генсека Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, визит запланирован на 19–20 июня.



«В Ханое пройдут встречи с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном», — сказано в сообщении пресс-службы.

