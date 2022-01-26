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«Дареному коню в зубы не смотрят». Памятник Хо Ши Мину повторно рассмотрели на Градсовете

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Фото: комитет по градостроительству и архитектуре
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Эскизный проект установки в Петербурге памятника вьетнамскому лидеру Хо Ши Мину во второй раз рассмотрели на заседании Градостроительного совета 26 января.

Авторы предложили эскиз в трех вариантах, отличающихся по размеру. Первый предполагает четырехметровую композицию (из которых 2,7 метра — фигура), второй — 4,5-метровую (фигура — 3 метра) и пятиметровый памятник с фигурой 3,3 метра в высоту. В первоначальной версии монумент предлагалось сделать высотой в 5,8 метра с 4-метровой фигурой.

Изменилась и надпись на постаменте. В первоначальном варианте были обозначены имя, даты жизни и указано, что это «герой национального освобождения Вьетнама» и «выдающийся деятель культуры». В новой редакции предлагается написать только имя — по-русски и по-английски.

комитет по градостроительству и архитектуре

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Как рассказал докладчик, архитектор Анатолий Чернов, вьетнамская сторона высказала пожелания сделать пространство вокруг памятника более зеленым, однако это трудновыполнимо: под землей проложено множество коммуникаций.

Евгений Герасимов вспомнил, что на прошлом совете был в числе критиков проекта, высказался за первый вариант (где общая высота памятника составляет 4 метра) и приветствовал изменение цвета с золотого на бронзовый. Архитектор согласился, что жесткое мощение, которое символизирует тропу Хо Ши Мина, в данном случае неуместно, так как она будет вести «как бы в подворотню».

Архитектор Михаил Сарри констатировал, что «все происходящее описывается русской пословицей «дареному коню в зубы не смотрят». «У каждого из нас, наверное, есть подарки, от которых мы не в силах были отказаться. И они у нас, тем не менее, присутствуют», — сказал он. Член совета отметил большие положительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, в частности «ушел безумный золотой цвет». И добавил, что тропу и форму пьедестала необходимо пересмотреть.

Также члены Градсовета предложили изменить квадратный постамент на круглый.

комитет по градостроительству и архитектуре

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Заказчиком проекта, напомним, выступает ООО «Гатчинский текстильщик», а эскиз подготовили скульпторы Анатолий и Лада Черновы, но композицию разрабатывали во Вьетнаме, и она была одобрена правительством этой страны.

Впервые на Градсовете эскиз представили в сентябре 2021 года: его было рекомендовано отправить на доработку.

Фото: комитет по градостроительству и архитектуре

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Комментарии (9)

zlopopik
Зачем нам памятник Хо Ши Мину?
Sonata
В Девяткино вот мест полно.
f0ntan
Памятник ставят у Просвещения, а заказчиком почему-то выступает гатчинский текстильщик. Я не знал, что в Гатчине есть текстильщики
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