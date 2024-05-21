В Петербурге проходит Неделя Вьетнама. Александру Беглову вручили медаль «За мир и дружбу между народами»

Председатель Вьетнамского союза обществ дружбы Фан Ань Шон вручил Александру Беглову памятную медаль «За мир и дружбу между народами» в рамках проходящей в Петербурге Недели Вьетнама. Об этом сообщает 21 мая официальный телеграм-канал правительства Петербурга.
Фан Ань Шон сказал, что медаль присуждена губернатору «за значительный вклад в укрепление взаимопонимания, дружбы и мира между народами России и Вьетнама». В этом году исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между странами.
Неделя проходит в преддверии планируемого визита президента России во Вьетнам. Как напомнил градоначальник, «дружеские отношения двух стран основываются на курсе двух лидеров — Владимира Путина и Генерального секретаря Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга». «Нас связывает вековая дружба, проверенная годами», — сказал Александр Беглов.
Год назад на площади, расположенной на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения, состоялось открытие памятника Хо Ши Мину, приуроченное к 100-летию его прибытия в Петроград (30 июня 1923 года). Городское правительство планирует назвать площадь в честь города-побратима Хошимина.