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    «Раз семь выстрелили». Во время игры в волейбол в петербургском дворе мужчине попали в пах

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    Обычный двор в Невском районе превратился в стрельбище. Двое молодых людей хотели поиграть в волейбол, но в итоге стали мишенями. Пострадавший Сергей 17 июня рассказал «Фонтанке» о произошедшем.

    Вечером 13 июня во дворе дома № 6 на проспекте Пятилеток Сергей с другом играли в волейбол. Молодые люди занимались спортом достаточно поздно — около 23 часов. По словам Сергея, на одном из балконов дома кучковались подростки.

    «Я сначала не понял, что произошло. Думал, друг шутит и кидает мне в живот что-то. Потом в него тоже попало. Мы оба не поняли, что именно. Увидели пульки вокруг нас, начали собирать их. Скорее всего, эти подростки развлекались так», — рассказывает Сергей.

    По данным «Фонтанки», хулиганы могли стрелять из пневматического пистолета.

    Сергею неизвестные попали в грудь и пах. Как он сам говорит, судя по звукам, «раз семь выстрелили». Несколько дней молодой человек терпел боль, но потом решил обратиться к врачам. Также Сергей написал заявление в полицию. Сейчас он чувствует себя лучше.

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