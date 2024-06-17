«Раз семь выстрелили». Во время игры в волейбол в петербургском дворе мужчине попали в пах

Обычный двор в Невском районе превратился в стрельбище. Двое молодых людей хотели поиграть в волейбол, но в итоге стали мишенями. Пострадавший Сергей 17 июня рассказал «Фонтанке» о произошедшем.



Вечером 13 июня во дворе дома № 6 на проспекте Пятилеток Сергей с другом играли в волейбол. Молодые люди занимались спортом достаточно поздно — около 23 часов. По словам Сергея, на одном из балконов дома кучковались подростки.

«Я сначала не понял, что произошло. Думал, друг шутит и кидает мне в живот что-то. Потом в него тоже попало. Мы оба не поняли, что именно. Увидели пульки вокруг нас, начали собирать их. Скорее всего, эти подростки развлекались так», — рассказывает Сергей.