Из-за загоревшегося моноколеса в Удмуртии эвакуировали жителей многоэтажки

В квартире одного из многоэтажных домов города Глазов в Удмуртии загорелось моноколесо, убранное в кладовку. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает МЧС России.
Из-за возгорания из дома по лестнице вывели четырех человек. «В одной квартире был мальчик с мамой, в другой — бабушка, в третьей — мужчина. С ними все хорошо», — рассказали в ведомстве. Пожар распространился на два «квадрата». В ликвидации возгорания участвовали 9 спасателей и три единицы техники.
МЧС России
Оказалось, что причиной произошедшего стало моноколесо. Его владелец рассказал, что весь день ездил на нем по жаре, а затем убрал в кладовку в квартире. Через какое-то время устройство задымилось.