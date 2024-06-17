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    Из-за загоревшегося моноколеса в Удмуртии эвакуировали жителей многоэтажки

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    В квартире одного из многоэтажных домов города Глазов в Удмуртии загорелось моноколесо, убранное в кладовку. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает МЧС России.

    Фото: МЧС России
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    Из-за возгорания из дома по лестнице вывели четырех человек. «В одной квартире был мальчик с мамой, в другой — бабушка, в третьей — мужчина. С ними все хорошо», — рассказали в ведомстве. Пожар распространился на два «квадрата». В ликвидации возгорания участвовали 9 спасателей и три единицы техники.

    МЧС России

    Оказалось, что причиной произошедшего стало моноколесо. Его владелец рассказал, что весь день ездил на нем по жаре, а затем убрал в кладовку в квартире. Через какое-то время устройство задымилось.

    Фото: МЧС России
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    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России

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    МоноколесоУдмуртияПожар
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