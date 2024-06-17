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    Вслед за мужем. В Адыгее арестовали мать погибшей от побоев трехлетней малышки

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    3 комментария

    В Адыгее арестовали мать забитой до смерти девочки. Женщина оказалась под стражей вслед за мужем.

    Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгее 17 июня, женщине предъявили обвинение в истязании группой лиц несовершеннолетнего ребенка. Ее могут посадить на семь лет. По версии следствия, мать с отцом на протяжении почти двух месяцев, в период со 2 апреля по 30 мая, систематически избивали свою дочь. Результатом издевательств стала смерть трехлетней малышки. Женщина признала свою вину полностью.

    «В настоящее время следователи продолжают следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ребенок начал жить с родителями только в марте этого года. До этого девочка воспитывалась в детском доме.

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    Комментарии 3

    Akabos17 Июн 2024 в 16:10
    Год семьи!
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