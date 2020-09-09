Германия хочет предоставлять информацию по Навальному только через Организацию по запрещению химического оружия
Германия прокомментировала возможность дальнейшего обмена информацией об анализах российского оппозиционного политика, который находится на лечении в ФРГ.
«Германия <...> транспарентно озвучила результаты лаборатории бундесвера, запрос правовой помощи через правительство был направлен далее. Мы в контакте с ОЗХО и будем обсуждать дальнейшие шаги», — цитирует 9 сентября заявление представителя МИД ФРГ Марии Адебар РИА Новости.
В министерстве также отметили, что немецкая сторона готова к диалогу с Россией по делу Навального и действует «максимально конструктивно». Внешнеполитическое ведомство настаивает, что ждет ответа от РФ.
МИД России сегодня также выступил с заявлением, в котором констатировал, что «нагнетание истерии лишь нарастает». Министерство увидело «мобилизацию санкционных настроений» против РФ. Реакцию на просьбу о правовой помощи глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «неподобающей».
В ОЗХО заверили, что следят за ситуацией с Навальным, а также предложили свою помощь.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.