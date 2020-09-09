Германия хочет предоставлять информацию по Навальному только через Организацию по запрещению химического оружия

Германия прокомментировала возможность дальнейшего обмена информацией об анализах российского оппозиционного политика, который находится на лечении в ФРГ.



«Германия <...> транспарентно озвучила результаты лаборатории бундесвера, запрос правовой помощи через правительство был направлен далее. Мы в контакте с ОЗХО и будем обсуждать дальнейшие шаги», — цитирует 9 сентября заявление представителя МИД ФРГ Марии Адебар РИА Новости.

В министерстве также отметили, что немецкая сторона готова к диалогу с Россией по делу Навального и действует «максимально конструктивно». Внешнеполитическое ведомство настаивает, что ждет ответа от РФ.