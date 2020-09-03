«Полностью противоречит правовым нормам». Организация по запрещению химического оружия озабочена произошедшим с Навальным

По его словам, применение химического оружия в отношении человека «полностью противоречит правовым нормам». Ариаса указал, что ОЗХО будет следить за ситуацией с Навальным, а также готова к взаимодействию со всеми сторонами.

«Согласно Конвенции о запрещении химического оружия любое отравление человека с помощью нервно-паралитического вещества считается применением химического оружия. Это обвинение вызывает серьезную озабоченность», — говорится 3 сентября в заявлении директора ОЗХО Фернандо Ариаса.

Лаборатория бундесвера накануне обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.