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28.08.2020 16:58
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«Тучи сгустились над отношениями с Россией». МИД Германии пригрозил РФ последствиями из-за дела Навального

Министр иностранных дел ФРГ на встрече с коллегами из стран ЕС огласил позицию Германии по поводу возможного отравления Алексея Навального.

«В нескольких сотнях метров от нас [клиника] Charite, где находится [Алексей] Навальный. Вы знаете, тучи сгустились над нашими отношениями [с Россией]. <...> Когда мы узнаем, каким веществом отравили Навального, мы <...> сможем оказать большее давление на РФ, чтобы расследовать это дело. Если Россия откажется оказывать помощь, то нам стоит подумать о нашей реакции», — заявил 28 августа Хайко Маас во время пресс-конференции.

По его словам, Россия должна сделать больше в деле Навального. Маас призвал провести расследование и узнать, кто прямо или косвенно причастен к случившемуся.

Немецкий министр также подчеркнул, что Германия проведет больше исследований, чтобы понять, чем отравили Навального, а также применялось ли это вещество в других случаях. Немецкие СМИ уже сообщили, что клиника Charite обратилась за помощью к военным экспертам по ядам и боевым отравляющим веществам.

Больница Charite 22 августа приняла пациента из России. Врачи установили, что у Навального была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». Немецкие СМИ сообщают, что для определения отравляющего вещества были привлечены военные эксперты.

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Комментарии (11)

Савва Морозов
мид германии можете идти с таким вопросом к ходорковскому
260741301
Ужас! Теперь немецкое порно давить виртуальными бульдозерами будут!
hal9000
А что расследовать если ничего нет ?..
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