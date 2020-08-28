«Тучи сгустились над отношениями с Россией». МИД Германии пригрозил РФ последствиями из-за дела Навального

«В нескольких сотнях метров от нас [клиника] Charite, где находится [Алексей] Навальный. Вы знаете, тучи сгустились над нашими отношениями [с Россией]. <...> Когда мы узнаем, каким веществом отравили Навального, мы <...> сможем оказать большее давление на РФ, чтобы расследовать это дело. Если Россия откажется оказывать помощь, то нам стоит подумать о нашей реакции», — заявил 28 августа Хайко Маас во время пресс-конференции.

Министр иностранных дел ФРГ на встрече с коллегами из стран ЕС огласил позицию Германии по поводу возможного отравления Алексея Навального.

По его словам, Россия должна сделать больше в деле Навального. Маас призвал провести расследование и узнать, кто прямо или косвенно причастен к случившемуся.



Немецкий министр также подчеркнул, что Германия проведет больше исследований, чтобы понять, чем отравили Навального, а также применялось ли это вещество в других случаях. Немецкие СМИ уже сообщили, что клиника Charite обратилась за помощью к военным экспертам по ядам и боевым отравляющим веществам.