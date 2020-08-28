Клиника Charite для лечения Навального попросила помощи у экспертов по ядам и боевым отравляющим веществам. Информация о деле Скрипаля также будет изучена
Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен Алексей Навальный, могла привлечь для работы отдел вооружённых сил ФРГ, который специализируется на ядах и боевых отравляющих веществах.
«Берлинская Charité, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, негласно попросила помощи у бундесвера. У военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатория в Мюнхене. Лучшие специалисты Германии по ядам и боевым химическим веществам сидят в строго защищенном лабораторном комплексе», — сообщает 28 августа издание Der Spiegel.
Немецкая сторона также запросила информацию у британской лаборатории Портон-Даун, которая следила за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Немецкая клиника установила, что у пациента из России была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». Однако точно отравляющее вещество установлено не было. Не стали в клинике комментировать и возможность отравления «Новичком».
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 агуста самолет с пациентом улетел из России и приземлился в Берлине.