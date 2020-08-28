Клиника Charite для лечения Навального попросила помощи у экспертов по ядам и боевым отравляющим веществам. Информация о деле Скрипаля также будет изучена

Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен Алексей Навальный, могла привлечь для работы отдел вооружённых сил ФРГ, который специализируется на ядах и боевых отравляющих веществах.



«Берлинская Charité, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, негласно попросила помощи у бундесвера. У военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатория в Мюнхене. Лучшие специалисты Германии по ядам и боевым химическим веществам сидят в строго защищенном лабораторном комплексе», — сообщает 28 августа издание Der Spiegel.