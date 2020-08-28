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28.08.2020 15:01
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Клиника Charite для лечения Навального попросила помощи у экспертов по ядам и боевым отравляющим веществам. Информация о деле Скрипаля также будет изучена

Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен Алексей Навальный, могла привлечь для работы отдел вооружённых сил ФРГ, который специализируется на ядах и боевых отравляющих веществах.

«Берлинская Charité, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, негласно попросила помощи у бундесвера. У военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатория в Мюнхене. Лучшие специалисты Германии по ядам и боевым химическим веществам сидят в строго защищенном лабораторном комплексе», — сообщает 28 августа издание Der Spiegel.

Немецкая сторона также запросила информацию у британской лаборатории Портон-Даун, которая следила за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Немецкая клиника установила, что у пациента из России была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». Однако точно отравляющее вещество установлено не было. Не стали в клинике комментировать и возможность отравления «Новичком».

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 агуста самолет с пациентом улетел из России и приземлился в Берлине.

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Комментарии (15)

262377031
Ну, что же, клиника серьезная, словами разбрасываться не будет. Во всяком случае, уже выяснено, что это - отравление. Даже если конкретный яд не будет установлен (к сожалению, это не всегда возможно по прошествии времени), уже понятно, что это не какое-нибудь там "отравление сивухой" - как бы ни старались пригожинские тролли, уже ясно, что это покушение на убийство с очевидным заказчиком.
Ilya9
врачи из Шарите не сумели высосать из пальца нужный диагноз, видимо дорожат проф репутацией. Будут теперь пытаться повесить ответственность за ложь на военных
Znaika
Бывший юрист, самозванец и донатокрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет.
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