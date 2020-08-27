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27.08.2020 13:21
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В клинике Charite отреагировали на сообщение о том, что Навального могли отравить веществом типа «Новичок»

Клиника Charite не потакает общественности регулярными отчётами о ходе лечения оппозиционера Алексея Навального. Сообщения о воздействии на него вещества, похожего на «Новичок», назвали спекуляцией и воздержались от подробностей.

«Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — 27 августа заявила представитель клиники Мануэла Зингль «Интерфаксу», корреспондент которого попросил прокомментировать публикации об отравлении Навального веществом из семейства органофосфатов. В него входят в том числе зарин и «Новичок».

О том, что врачи Charite пришли к такому заключению и якобы уже связались с коллегами в Болгарии, которые лечили отравленного в Софии торговца оружием Емельяна Гебрева, накануне написали Der Spiegel, The Insider и Bellingcat.

Ранее разработчик «Новичка» Вил Мирзаянов после интервью «Фонтанке» назвал химическое соединение, которое могло спровоцировать состояние Навального и полностью распасться в организме.

«Мы оповестим общественность, когда будут получены новые выводы», — заверили в Charite.

Алексея Навального лечат в немецкой клинике с 22 августа. Специалисты заключили, что оппозиционера отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы», отменили заявленную пресс-конференцию и в остальном воздерживаются от комментариев.

Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву утром 20 августа. Борт экстренно приземлился в Омске, где политика поместили в местную БСМП-1. Он был без сознание и в коме. Врачи после двух суток исследований пришли к выводу, что у пациента произошло нарушение обмена веществ. Токсикологические экспертизы следов яда не выявили. Больница запросила у немецких коллег информацию, на основе которой они выявили у пациента отравление. Полиция спустя неделю объявила о начале доследственной проверки по факту госпитализации Навального.

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Комментарии (7)

Ilya9
вот незадача то! Столько дней уже Олеша в Шарите а Новичьок все еще найти не могут!))
хомячки притихли...............
baddancer
Уже три дня клиника Шарите не рассказывает о здоровье Навального, позавчера вообще отменили пресс-конференцию без объяснения причин.
Хочу поинтересоваться у тупого хомячья – куда делись звонки в клинику, угрозы врачам и их родственникам?
DEMOMON
Да обидно, что и Фъ туда же. Можно подумать других проблем нет. Хотя бы городских. Вот льют из пустого впорожнее - Навальный-Навальный, ковид-ковид. Тьфу!
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