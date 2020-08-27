В клинике Charite отреагировали на сообщение о том, что Навального могли отравить веществом типа «Новичок»

Клиника Charite не потакает общественности регулярными отчётами о ходе лечения оппозиционера Алексея Навального. Сообщения о воздействии на него вещества, похожего на «Новичок», назвали спекуляцией и воздержались от подробностей.



«Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не комментируем предположения и спекуляции», — 27 августа заявила представитель клиники Мануэла Зингль «Интерфаксу», корреспондент которого попросил прокомментировать публикации об отравлении Навального веществом из семейства органофосфатов. В него входят в том числе зарин и «Новичок».

