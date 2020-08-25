Разработчик «Новичка»: Исходя из доступной нам информации, нет свидетельств об отравлении Навального

Вил Мирзоянов Фото: из личного архива

Клиника Шарите в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный, рассказала об обнаружении у него «ингибиторов холинэстеразы», а затем отменила ранее запланированную пресс-конференцию на тему состояния российского оппозиционера. Как интерпретировать отсутствие конкретики в первом и на данный момент единственном сообщении германских специалистов? Можно ли утверждать, что есть хотя бы косвенные подтверждения воздействия отравляющего вещества? Чем объясняется то, что в одной из лучших клиник Европы не смогли определить это вещество? Об этом «Фонтанке» рассказал один из разработчиков «Новичка», в прошлом – сотрудник секретного ГосНИИОХТ, Вил Мирзаянов.



- Никаких признаков яда в Омске у Навального не нашли, а в клинике Шарите нашли ингибиторы холинэстеразы. Это может хотя бы теоретически указывать на вещества из арсенала спецслужб?

- Я слежу за развитием ситуации по сообщениям в СМИ. И, судя по новостям, которые поступали из Омска, медики ни разу не упоминали о наличии у Алексея Навального симптомов, характерных для поражения фосфорорганическими отравляющими веществами, которые как раз угнетают холинэстеразу. Не было сообщений о потере зрения, сужении зрачков — а это первый признак отравления. Не сообщали также и о конвульсиях. А это обязательные факторы при отравлении фосфорорганическими веществами.

- Но многие СМИ сочли заявление клиники Шарите доказательством того, что произошло именно отравление.

- Что касается обнаруженных у пациента ингибиторов. Существует очень много веществ, которые угнетают холинэстеразу. Судить наверняка можно только по показателям хромато-масс-спектрометра (прибор для количественного и качественного определения отдельных компонентов в сложных смесях. - Прим. ред.) В библиотеках спектров для определения компонентов, которыми располагают европейские лаборатории, есть все возможные отравляющие вещества. И определить яд ничего бы не стоило.



- Получается, технически ситуация, при которой ингибиторы холинэстеразы удалось определить, а вызвавшее их образование вещество — нет, выглядит странно?

- Да, потому что определить любое отравляющее вещество, если оно в организме присутствует, не проблема.

- А эти ингибиторы холинэстеразы могли появиться в организме не из-за отравления, а, например, вследствие лечения, которое он получал?

- Спекулировать на эту тему можно долго, но это абсолютно бесполезно. Я этого знать не могу. Все что угодно может случиться в жизни, съешьте картошку с фосфорограническими пестицидами или дихлофосом — и получите угнетение холинэстеразы. Потому что это не специфическая реакция на какое-то отравляющее вещество. Вряд ли это может быть связано с заболеванием.

- А случайно, в бытовой ситуации такие вещества могут в организм попасть?

- Нет, так не бывает.

- Можно ли «собрать» отравляющее вещество, которое вызовет угнетение холинэстеразы, из доступных в аптеке лекарств или бытовой химии?

- Про лекарства ничего сказать не могу, вряд ли лекарства с такими свойствами могут находиться в свободной продаже. Но мое мнение таково: наличие реакции на холинэстеразу — не ответ на вопрос, подвергся ли господин Навальный действию отравляющего вещества.



- А как англоязычная пресса интерпретирует сообщение клиники Шарите?

- The Washington post, например, дали громкий заголовок о том, что немецкие врачи определили, почему Алексей Навальный впал в кому. Но, конечно, не сообщили, какие именно вещества привели к такому результату. А выяснить это можно только с помощью хромато-масс-спектрометрии. Наверняка это было сделано в Шарите, но ответ был получен отрицательный. И теперь не понятно, как они будут выкручиваться.

- Могли ли в Омске «вымыть» следы отравляющего вещества из организма за то время, что Навального не выпускали на лечение в Германию?

- Это невозможно. Если фосфорорганическое вещество попадает в организм, то его последствия будут наблюдаться очень долго. Чтобы вымыть такой яд из организма, нужны месяцы, если не годы.

- Существуют ли современные боевые яды, которые полностью распадаются в организме?

- Я выношу свои суждения на основе тех знаний, которые у меня есть, а не исходя из фантазий. Мы таких веществ не разрабатывали и в наше время такого не бывало. Считается — и я об этом читал — что яд гюрзы, попадая в организм, вызывает паралич, кровоизлияние в мозг, а обнаружить его не удается. Но это уже не моя научная область.



- Можете ли вы сказать, что склоняетесь к какой-то версии случившегося с Алексеем Навальным?

- Я не специалист по болезням и другим «естественным причинам», и могу говорить только об отравляющих веществах. Но пока, исходя из доступной нам информации, нет свидетельств воздействия отравляющего вещества.

- Врачи в Омске с первого дня давали Алексею Навальному атропин. И в Германии он получает лечение атропином. Говорит ли это в пользу версии об отравлении?

- Атропин сам по себе не говорит ни о чем. Возможно, в Германии его назначили, заметив угнетение холинэстеразы. Атропин — это препарат, который вырабатывают из белладонны, его назначают по многим признакам. Он применялся раньше как первая помощь при поражении фосфорорганическими веществами. Но потом мы перешли на более сильные и действенные препараты, такие, как афин. Если бы медики применили его, это был бы серьезный признак.

- С 2003 года было несколько громких случаев, когда люди, по той или иной причине неудобные властям, внезапно оказывались на больничной койке без сознания и с признаками тяжелой интоксикации. При этом определить токсин, который привел к таким последствиям, не удавалось. О чем это может говорить?



- Если пострадавшие проходили лечение в клиниках уровня Шарите, и там не смогли определить токсин, значит, скорее всего, его не было. Когда в 2018 году отравили Скрипалей, поражающее вещество определили практически сразу. О случаях Анны Политковской и Юрия Щекочихина ничего не могу сказать — там, насколько мне известно, исследования с применением современного оборудования не проводились.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

